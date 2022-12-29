Автоблогер рассказал, как игровые симуляторы влияют на навыки вождения

«Лично мне автосимуляторы помогли выработать рефлексы, которые часто пригождались в жизни. Я понимаю, как ведет себя машина под газом, при сбросе скорости, потере сцепления, с загруженными или разгруженными передними колесами. Мышечная память срабатывает, когда что-то выходит из-под контроля, и это действительно важно, потому что симуляторы могут помочь сэкономить время и ресурсы на дорогостоящие ремонты разбитых автомобилей, чтобы эту мышечную память выработать», — рассказал Асанов.