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1 час назад

Автоблогер Асанов рассказал, как игровые симуляторы влияют на навыки вождения

Газета.Ru

Автомобильные симуляторы и игры могут помочь водителям понять, как управлять настоящими машинами, и отработать различные дорожные ситуации. О своем опыте таких тренировок «Газете.Ru» рассказал YouTube-блогер Игорь Асанов.

Автоблогер рассказал, как игровые симуляторы влияют на навыки вождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Лично мне автосимуляторы помогли выработать рефлексы, которые часто пригождались в жизни. Я понимаю, как ведет себя машина под газом, при сбросе скорости, потере сцепления, с загруженными или разгруженными передними колесами. Мышечная память срабатывает, когда что-то выходит из-под контроля, и это действительно важно, потому что симуляторы могут помочь сэкономить время и ресурсы на дорогостоящие ремонты разбитых автомобилей, чтобы эту мышечную память выработать», — рассказал Асанов.

Впрочем, по словам эксперта, нельзя считать, что езда в симуляторах и на реальном автомобиле полностью сопоставимы в плане опыта и ощущений.

«Все симуляторы, рули и кресла разные, вестибулярный аппарат у всех тоже работает по-разному. Не все могут воспринимать картинку на экране или в шлеме виртуальной реальности, а кого-то вообще укачивает, кто-то не чувствует скорость», — объяснил собеседник.

Продемонстрировать то, как автосимуляторы помогают в понимании реального автомобиля, могут молодые автогонщики, которые начинают карьеру в автоспорте в картинге и в младших «формулах» после виртуальных тренировок, отмечает собеседник.

По его словам, уровень таких пилотов очень высок. Все молодое поколение гонщиков, включая двукратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена, играет в симуляторы автогонок для удовольствия в перерывах между соревнованиями, заметил Асанов.

Автоэксперт,Макс Ферстаппен,
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