Опубликованы подробности об электрических автомобилях Land Rover

Всего планируется запустить в серийное производство два типа конструкции, предусматривающей строительство электрокаров.

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«Мы планируем инвестировать 11,6 млрд евро в программу «Reimagine». В нем оговаривается, что к 2025 году Jaguar должен стать чисто электрическим брендом. А около 60% моделей Land Rover нужно электрифицировать», — Тьерри Боллоре, глава JLR.

Руководство JLR рассказало о подробностях программы «Reimagine» по электрификации автомобилей концерна. На реализацию программы закладывают 11,6 млрд евро. Ожидается, что появится два типа платформ, предназначенных для моделей разных классов. В частности, речь идет о выпуске EMA (Electrified Modular Architecture) и MLA (Modular Longitudinal Architecture).

Первая платформа EMA, которую планируют презентовать в 2024 году, изначально предназначена для электрических машин, хотя может использовать и ДВС. А вот второй вариант исключительно для гибридов и электрокаров. Он обладает большей гибкостью для установки агрегатов в зависимости от выбранной модели.

Согласно рассказу Боллоре, на платформу EMA хотят перенести внедорожники Range Rover Evoque и Range Rover Discovery Sport. Изначально платформу разрабатывают под вероятное использование батарей и электромоторов. Но оставляют возможность устанавливать бензиновые и гибридные агрегаты. Причем гибрид должен проезжать на чистом электричестве больше 100 км. А вот дизельных моторов на этой платформе больше не будет, даже со сложной системой фильтрации и нейтрализации отработавших газов.

В этой схеме моторов будет два при потреблении от 6,5 до 7,2 километра на каждый кВт*ч. Батарея будет располагаться между осями, что позволяет использовать любые типы аккумуляторов.