Компания «Автотор» подписала контракты с китайскими партнёрами

Компания «Автотор» подписала контракты с несколькими партнёрами из КНР. Согласно плану развития предприятия, переориентация Калининградского сборочного завода на китайский автопром предоставит возможность собрать уже к концу текущего года 1500-2000 автомобилей.
Проект «Автотора» предусматривает крупноузловую «отвёрточную» сборку машин из Поднебесной. Согласно имеющейся информации, одним из партнёров российского предприятия является китайская государственная холдинговая компания BAIC, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий.
Данная структура производит для внутреннего рынка КНР легковые и грузовые автомобили под торговыми марками Foton, Arcfox, Beijing и Changhe. В России официально представлены пикапы, грузовики, фургоны и внедорожники.
Согласно имеющейся информации, в проекте участвуют ещё две китайские компании, но информация о них пока не раскрывается.
В период с 2006 по 2008 годы на предприятии выпускали три модели компании Chery: Tiggo, Fora и Amulet. Позднее, в 2019 году, произвели пилотную партию легковых автомобилей бренда FAW, после чего вернулись к сделке с компанией Chery. В цехах завода начали собирать кроссоверы, но через год данный проект был закрыт. Тогда же производились и внедорожники марки Foton.
В настоящее время компания «Автотор» ориентируется на ведущих китайских производителей. Наряду с этим российское предприятие имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества с такими партнёрами, как концерн BMW из Германии и компания Hyundai из Южной Кореи, включая её подконтрольный бренд Genesis.
Была осуществлена модернизация и перепрограммирование цехового оборудования, улучшена технологическая оснастка и необходимые инструменты.
Компания «Автотор» планирует также выпускать электромобили. Данный проект поддержан губернатором Калининградской области.
Для реализации данного проекта возводятся цеха, в которых начнут производить модули управления и электромоторы. Пилотная партия электрокаров может появиться весной-летом 2023 года.