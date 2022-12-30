Компания «Автотор» подписала контракты с китайскими партнёрами

Компания «Автотор» подписала контракты с несколькими партнёрами из КНР. Согласно плану развития предприятия, переориентация Калининградского сборочного завода на китайский автопром предоставит возможность собрать уже к концу текущего года 1500-2000 автомобилей.

Фото: Car.ru Car.ru

Проект «Автотора» предусматривает крупноузловую «отвёрточную» сборку машин из Поднебесной. Согласно имеющейся информации, одним из партнёров российского предприятия является китайская государственная холдинговая компания BAIC, объединяющая несколько автомобилестроительных и машиностроительных предприятий.

Данная структура производит для внутреннего рынка КНР легковые и грузовые автомобили под торговыми марками Foton, Arcfox, Beijing и Changhe. В России официально представлены пикапы, грузовики, фургоны и внедорожники.

Согласно имеющейся информации, в проекте участвуют ещё две китайские компании, но информация о них пока не раскрывается.

Компания «Автотор» имеет опыт работы с китайскими автомобилестроителями.

В период с 2006 по 2008 годы на предприятии выпускали три модели компании Chery: Tiggo, Fora и Amulet. Позднее, в 2019 году, произвели пилотную партию легковых автомобилей бренда FAW, после чего вернулись к сделке с компанией Chery. В цехах завода начали собирать кроссоверы, но через год данный проект был закрыт. Тогда же производились и внедорожники марки Foton.

В настоящее время компания «Автотор» ориентируется на ведущих китайских производителей. Наряду с этим российское предприятие имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества с такими партнёрами, как концерн BMW из Германии и компания Hyundai из Южной Кореи, включая её подконтрольный бренд Genesis.

В октябре текущего года на сборочном заводе компании «Автотор» провели переналадку конвейера.

Была осуществлена модернизация и перепрограммирование цехового оборудования, улучшена технологическая оснастка и необходимые инструменты.

Модернизация коснулась свыше 200 наименований оборудования.

Компания «Автотор» планирует также выпускать электромобили. Данный проект поддержан губернатором Калининградской области.