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19 минут назад

«Автостат»: в РФ не осталось новых иномарок дешевле миллиона рублей

Ura.Ru

Новые автомобили до одного миллиона рублей можно найти только отечественного производства. На рынке подержаных машин выбор немного шире, где появляются корейские, американские и немецкие модели. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Названы машины дешевле миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По новым легковым автомобилям в сумму до одного млн рублей укладываются только все комплектации LADA Granta и LADA Niva Legend. У внедорожника LADA Niva Travel только базовая комплектация стоит менее одного млн, а именно 998 900 рублей, все остальные дороже. Других новых машин с ценой ниже этого значения на рынке нет, к тому же многие из них сейчас официально в страну не поставляются», — сказал Азат Тимерханов.

По его словам, выбор автомобилей с пробегом за эту сумму гораздо больше.

«Разбег цен по одной и той же модели определенного возраста может быть очень широкий. Среди трехлетних машин можно найти LADA Vesta Sedan в среднем по 874 238 рублей, LADA Vesta SW — по 997 155 рублей. LADA 2190 Granta Sedan по среднему ценнику в 619 356 рублей, LADA 4X4 с ценой 729 270 рублей, а также Largus VP по 869 084 рублей», — отметил эксперт.

Разнообразие марок будет гораздо выше среди пятилетних машин.

«Подержаный FORD Focus обойдется в 985 228 рублей. За KIA Rio в среднем придется заплатить 962 291 рубль, за HYUNDAI Solaris — 965 121 рубль. VOLKSWAGEN Polo немного дешевле — 863 936 рублей», — добавил Тимерханов.

Автоэксперт,Lada Granta,Lada Vesta,Ford Focus,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Kia,Volkswagen,Lada,Азат Тимерханов,
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