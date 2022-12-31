Названы машины дешевле миллиона рублей

Новые автомобили до одного миллиона рублей можно найти только отечественного производства. На рынке подержаных машин выбор немного шире, где появляются корейские, американские и немецкие модели. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
«По новым легковым автомобилям в сумму до одного млн рублей укладываются только все комплектации LADA Granta и LADA Niva Legend. У внедорожника LADA Niva Travel только базовая комплектация стоит менее одного млн, а именно 998 900 рублей, все остальные дороже. Других новых машин с ценой ниже этого значения на рынке нет, к тому же многие из них сейчас официально в страну не поставляются», — сказал Азат Тимерханов.
По его словам, выбор автомобилей с пробегом за эту сумму гораздо больше.
«Разбег цен по одной и той же модели определенного возраста может быть очень широкий. Среди трехлетних машин можно найти LADA Vesta Sedan в среднем по 874 238 рублей, LADA Vesta SW — по 997 155 рублей. LADA 2190 Granta Sedan по среднему ценнику в 619 356 рублей, LADA 4X4 с ценой 729 270 рублей, а также Largus VP по 869 084 рублей», — отметил эксперт.
Разнообразие марок будет гораздо выше среди пятилетних машин.
«Подержаный FORD Focus обойдется в 985 228 рублей. За KIA Rio в среднем придется заплатить 962 291 рубль, за HYUNDAI Solaris — 965 121 рубль. VOLKSWAGEN Polo немного дешевле — 863 936 рублей», — добавил Тимерханов.