Названы машины дешевле миллиона рублей

«По новым легковым автомобилям в сумму до одного млн рублей укладываются только все комплектации LADA Granta и LADA Niva Legend. У внедорожника LADA Niva Travel только базовая комплектация стоит менее одного млн, а именно 998 900 рублей, все остальные дороже. Других новых машин с ценой ниже этого значения на рынке нет, к тому же многие из них сейчас официально в страну не поставляются», — сказал Азат Тимерханов.