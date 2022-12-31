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9 минут назад

Названы самые опасные при авариях марки автомобилей

Майк Габриелян

В Госавтоинспекции России назвали самые опасные при авариях марки автомобилей. Об этом сообщает КП.

Названы самые опасные при авариях марки автомобилей
Фото: ТАССТАСС

В 2022 году самыми «опасными» моделями стали ВАЗ, Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery.

Статистика показывает, что после аварии с их участием чаще всего погибают водители и пассажиры.

Кроме того, опубликованы цифры по тяжести последствий - количеству погибших в аварии на 100 пострадавших. Впереди оказались ВАЗ, ГАЗ, Mitsubishi, BMW, Chery.

«Высокие показатели смертности в ДТП демонстрируют распространенные бюджетные марки автомобилей. Среди них много старых машин, не оснащенных полным набором систем безопасности», - заявила член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн.

По ее словам, премиум-марки также не гарантируют безопасность. Большая мощность двигателя, хорошая управляемость и другие факторы провоцируют водителя на бесшабашную езду.

Манн отметила, что самая частая причина смертельных ДТП в России - не конкретная марка, а некачественные дороги, несоблюдение правил и пьянство за рулем.

Ранее был составлен список российских городов, в которых чаще всего происходят аварии с участием школьников.

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