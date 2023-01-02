Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Автоэксперт Крэйг Джеймисон перечислил 10 лучших хэтчбеков

Max-cars.ruиещё 1

Большинство из них в России можно купить только с пробегом после ухода моделей с рынка России.

Автоэксперт перечислил 10 лучших хэтчбеков
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Хэтчбеки все еще остаются лучшими универсальными автомобилями», — Крэйг Джеймисон, автор Top Gear.

Кроссоверы захватывают в России все большую долю рынка. Но это не исключает потенциальный спрос и на другие типы кузова. В частности, в условиях плотного движения в городе активно используются хэтчбеки. Особенно в странах Европы. В случае с РФ многие производители убрали с модельного ряда этот кузов. Модели из нашего списка существуют теперь только на вторичном рынке.

По состоянию на начало 2023 года на рынке РФ в принципе остаются только российские седаны LADA и китайские кроссоверы. Но найти хэтчбеки в продаже при желании можно. В том числе, привезенные по условиям параллельного импорта. Но авторы Top Gear решили опубликовать собственный рейтинг 10 лучших хэтчбеков:

Стоит отметить, что новые автомобили Ford Fiesta можно найти в продаже в Европе еще до середины 2023 года. Компания уже объявила, что снимает модель с производства. Та же участь ждет Ford Focus, дата «смерти» уже известна. Но модель просуществует на конвейере еще до 2025 года. Одной из причин становится потенциальный переход автомобильной промышленности на электромоторы.

В России особо популярным был Ford Focus, который до сих пор попадает в топы по продажам среди автомобилей с пробегом. Несмотря на то, что компания убрала легковые машины из РФ задолго до того, как уходить с российского рынка стало мейнстримом.

Автоэксперт,Mazda 3,Audi A3,Ford Fiesta,SEAT Leon,Ford Focus,Honda Civic,SEAT,Mazda,Hyundai,Toyota,Honda,Audi,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители