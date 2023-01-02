Автоэксперт перечислил 10 лучших хэтчбеков

Большинство из них в России можно купить только с пробегом после ухода моделей с рынка России.

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«Хэтчбеки все еще остаются лучшими универсальными автомобилями», — Крэйг Джеймисон, автор Top Gear.

Кроссоверы захватывают в России все большую долю рынка. Но это не исключает потенциальный спрос и на другие типы кузова. В частности, в условиях плотного движения в городе активно используются хэтчбеки. Особенно в странах Европы. В случае с РФ многие производители убрали с модельного ряда этот кузов. Модели из нашего списка существуют теперь только на вторичном рынке.

Стоит отметить, что новые автомобили Ford Fiesta можно найти в продаже в Европе еще до середины 2023 года. Компания уже объявила, что снимает модель с производства. Та же участь ждет Ford Focus, дата «смерти» уже известна. Но модель просуществует на конвейере еще до 2025 года. Одной из причин становится потенциальный переход автомобильной промышленности на электромоторы.