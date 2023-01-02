Автопром РФ пойдёт по советскому пути лицензионного выпуска машин

Активность китайских компаний по лицензионному выпуску зарубежных автомобилей обеспечила прогресс национальному автомобилестроению, а Западу открылся выход на рынок КНР. Таким же образом поступали в СССР, сейчас по такому пути может пойти российский автопром.

Фото: ТАСС ТАСС

Российские автомобилестроительные компании получат возможность в 2023 году покупать лицензии, предоставляющие право производить легковые машины зарубежных марок. Информация о подобных намерениях отражена в проекте постановления кабинета министров РФ.

Видео дня

Данный стратегический документ подготовлен Минпромторгом страны. Расчёты показывают, что расходы, которые понесут российские компании, себя оправдают. Они будут учтены при оценке степени локализации производства.

Предлагаемая инициатива откроет отечественным автомобилестроителям широкие перспективы. В обязательном порядке будут учитываться финансовые расходы, связанные с приобретением лицензий на право выпуска автомобилей зарубежных марок. Использованные на эти цели денежные средства включат в категорию затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Крайне важна степень локализации той или иной модели автомобиля. В настоящее время 1% от выручки на НИОКР оценивается в 400 «локализационных» баллов. Для того, чтобы та или иная модель попала в категорию локализованной продукции, ей надо набрать не менее 3200 баллов.

Далее возникает вопрос – лицензии каких западных производителей смогут купить российские автомобилестроители. В этой связи целесообразно вспомнить, как подобная проблема решалась в СССР.

В конце 20-х годов прошлого столетия Горьковский автомобильный завод был построен на основе соглашения об оказании технической помощи компанией Ford Motor Company из США. Вскоре крупнейшее советское предприятие начало выпускать легковые и грузовые автомобили.

Примером подобной стратегии в 70-е годы стал лицензионный выпуск Волжским автомобильным заводом легковых машин марки FIAT, получивших в СССР наименование «Жигули», позднее переименованных в Lada.

Иногда зарубежные автомобили служили образцами, на основе которых проводились конструкторские, технологические и технические работы по созданию собственных легковых машин. Примером является выпуск микролитражного автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965, сконструированного по итальянскому образцу – FIAT-600.

Подобная по своей сути стратегия была применена Московским автомобильным заводом в 80-е годы. Предприятие начало производить 5-дверный хэтчбек АЗЛК-2141 «Москвич», причём кузов машины был скопирован с автомобиля Simca-1308 Chrysler Alpine.

В мировой практике имеются примеры лицензионного выпуска западной техники на основе соглашений между правительствами заинтересованных стран. По мнению аналитиков, Минпромторгу РФ нужно рассчитать, лицензии каких зарубежных компаний можно приобрести, с учётом их высокой стоимости.

Основное внимание должно быть уделено перспективе сотрудничества с ведущими автомобилестроителями из Южной Кореи, Японии, США и Европы.