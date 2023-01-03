В России начались продажи нового электромобиля Kia

По данным издания SPEEDME.RU, небольшие автосалоны в России уже начали продажу электрического кроссовера Kia EV6, пока автопроизводитель Kia лишь готовится к старту продаж. В Интернете уже разместили объявления о продаже электрической новинки.
Самый доступный электрокроссовер предлагает приобрести дилер из Владивостока. Правда машину по цене от 3,25 млн рублей предлагается заказать с доставкой из Японии и ОАЭ. В наличии машины есть в Курске, Москве и Новосибирске. За них просят от 3,5 млн рублей.
Напомним, что компания Kia летом получила ОТТС на модель, сертифицировав его. В РФ кроссовер будет доступен в двух вариациях: с полным приводом и задними ведущими колёсами.