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2 часа назад

В Китае прошёл официальный дебют обновленного Zeekr 001

Моя Москва.онлайн

Zeekr 001 — это как раз «первенец» бренда, построенный на специально созданной для этого платформе SEA. Теперь премиальный бренд Geely решил выпустить обновления своего модельного ряда, пишет Центральная Служба Новостей.

Стало известно, что у ограниченного количества фейслифтового кроссовера будет установлена новая батарея, позволяющая ему на полном заряде преодолевать порядка 1032 км пути. Больше по технической части в авто ничего не изменилось.

Модель уже можно заказать на территории Китая. После предзаказа автомобиль поступит владельцам примерно во второй половине 2023 года. Стартовая цена - 300 000 юаней.

Автоэксперт,Geely,
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