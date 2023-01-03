В Китае прошёл официальный дебют обновленного Zeekr 001

Zeekr 001 — это как раз «первенец» бренда, построенный на специально созданной для этого платформе SEA. Теперь премиальный бренд Geely решил выпустить обновления своего модельного ряда, пишет Центральная Служба Новостей.

Стало известно, что у ограниченного количества фейслифтового кроссовера будет установлена новая батарея, позволяющая ему на полном заряде преодолевать порядка 1032 км пути. Больше по технической части в авто ничего не изменилось.