Россиянам рассказали о рисках для машин, завезенных из южных стран

Эксперты «Российской газеты» предупредили, что владельцам автомобилей, завезенных из теплых стран, следует заменить охлаждающую жидкость. Они напомнили, что в стране ожидаются сильные морозы.

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Специалисты уточнили, что на российский рынок стали поступать по параллельному импорту машины из Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Китая.

Машины этих марок, приобретенные в российских автосалонах, были подготовлены дилерами к работе в условиях РФ. Поступающие из теплых стран транспортные средства рассчитаны на эксплуатацию при температурах не ниже минус 10 градусов, уточнили специалисты.

Соответственно, залитые в них антифриз и тосол, предназначенные для ОАЭ, КНР, могут превратиться при низких температурах в кристаллы льда. Запуск двигателя приведет к тяжелым последствиям и тратам на его капитальный ремонт.