Россиянам рассказали о рисках для машин, завезенных из южных стран

Эксперты «Российской газеты» предупредили, что владельцам автомобилей, завезенных из теплых стран, следует заменить охлаждающую жидкость. Они напомнили, что в стране ожидаются сильные морозы.
Специалисты уточнили, что на российский рынок стали поступать по параллельному импорту машины из Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Китая.
Машины этих марок, приобретенные в российских автосалонах, были подготовлены дилерами к работе в условиях РФ. Поступающие из теплых стран транспортные средства рассчитаны на эксплуатацию при температурах не ниже минус 10 градусов, уточнили специалисты.
Соответственно, залитые в них антифриз и тосол, предназначенные для ОАЭ, КНР, могут превратиться при низких температурах в кристаллы льда. Запуск двигателя приведет к тяжелым последствиям и тратам на его капитальный ремонт.
Эксперты порекомендовали владельцам машин, прибывших из южных стран, прежде всего заменить охлаждающую жидкость на ту, которая соответствует российским условиям. Либо вообще не заводить автомобиль, дождаться окончания холодов.