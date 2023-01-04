Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия.
Как отметил специалист, главное, чтобы автомобиль был технически исправен.
«Если есть подозрения — отправиться в сервис, потому что зима шуток не любит. Автомобиль должен быть укомплектован всем, чем положено. Дополнительно — запас незамерзайки, скребок, щётка для очистки машины, если считаете нужным, складная лопатка, которая не занимает много места», — рассказал Моржаретто.
Также эксперт порекомендовал иметь в машине компрессор для накачки шин и тёплые перчатки.
«В дальнюю дорогу аптечка должна быть не просто та, которая положена, а аптечка, которая нужна по предписаниям врачей. В принципе, это всё, что нужно в дорогу. Сейчас достаточно заправок, населённых пунктов и мест, где можно поесть», — заключил он.
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