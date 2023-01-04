Что необходимо иметь в машине для зимнего путешествия

«В дальнюю дорогу аптечка должна быть не просто та, которая положена, а аптечка, которая нужна по предписаниям врачей. В принципе, это всё, что нужно в дорогу. Сейчас достаточно заправок, населённых пунктов и мест, где можно поесть», — заключил он.