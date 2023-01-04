Автомобили-юбиляры 2022 года

В прошедшем году круглые даты отметило множество известных и культовых, прекрасных и провальных автомобилей. Мы не успели заметить, когда Каенну и Хаммеру H2 стукнуло двадцать, а подразделению BMW M — все пятьдесят. В этом материале мы собрали всех юбиляров, о которых писали в 2022 году. По ссылкам — подробные материалы о каждом из них.

Фото: motor.ru motor.ru

Cadillac Cien

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За свою долгую историю компания Cadillac мощно развернулась в разных жанрах. А вот с настоящими чистопородными суперкарами дело как-то не задалось. Жаль, ведь американцы всерьез прощупывали данное направление.

Созданное по всем правилам искусства концептуальное купе Cien могло стать грозой европейских авторитетов: мотор V12, углепластиковый монокок, дизайн а-ля «Стелс». Чем еще запомнился нетипичный Caddy и что помешало ему стать хотя бы мелкосерийным?

Hummer H2

В том, чтобы немного срубить деньжат на эксплуатации исторического наследия и заслуг «старших товарищей» нет ничего зазорного. Но с Hummer H2, который эстетически пытался вторить культовому H1 вышел казус.

Его считают не бравым милитари-внедорожником, а клеймят позором и считают машиной рэпперов-наркоторговцев. Так уж ли плох «Хаммер» и действительно ли он является копией Chevrolet Tahoe, как принято считать? Мы вернулись к истокам появления противоречивого автомобиля и собрали не самые известные факты о нем.

Infiniti FX

На рубеже столетий BMW задавала тон в сегменте кроссоверов с боевым динамичным характером и соответствующим антуражем. Mercedes-Benz ML и Lexus RX особых притязаний не имели, однако баварцам все равно не удалось почивать на лаврах в роли безоговорочного «хозяина» сегмента.

Удар по его позициям попытался нанести наглый выскочка Ininiti FX с продольной компоновкой мотора, моторами V6 и V8 и стопроцентно самобытным дизайном. В разговорах про него западные журналисты даже проводили аналогии с... Dodge Viper!

Porsche Cayenne

Кстати, о конкурентах «икс-пятого». Проигнорировать юбилей прославленного Porsche Cayenne мы просто не имели права! Немецкое чудо объединило в себе противоположные и с трудом вяжущиеся друг с другом качества: скорость и динамику, хорошую управляемость, высокий уровень комфорта, проходимость.

Технические особенности первого «Кайенна» давно не являются секретом, чего не скажешь про трудные роды и другие захватывающие малоизвестные факты. Знаете ли вы, что у Cayenne мог быть предок, но на него не хватало денег? Или что Porsche имел все шансы оказаться совместным проектом с Mercedes-Benz?

Mercedes-Benz CLK

Почти любой поклонник Мерседесов мечтательно вздыхает при одной мысли о легендарном «сто сороковом» S-Классе, который имел все притязания на титул лучшего автомобиля в мире. Купе CLK таких почестей лишено даже теоретически, хотя поначалу потребители выстраивались за ним в очередь и отказывались признать, что… король-то голый.

На шасси дешевого C-Класса под маской лупоглазой «ешки» W210, со скромными на первых порах моторами и отнюдь не скромной ценой. Как выяснилось позже, машина не соответствовала высоким штутгартским стандартам качества. Все грехи CLK — в увлекательной и грустной истории.

Maybach

Назвать возрожденный мерседесовцами оригинальный Maybach самым дорогим автомобильным провалом в мире тяжело, однако это именно так. Гиперлюксовые седаны 57 и 62 впитали в себя все имевшиеся в арсенале немецкого производителя технологические достижения.

S-Class на их фоне казался массовыми и заурядными. Правда, уже вскоре после дебюта «Майбаха» Rolls-Royce представил новый Phantom, и стало понятно: Германия проигрывает этот матч. Причин тому набралось много, начиная перезапуском под забытым брендом. «Роллсу» же не требовалось никому ничего доказывать. Захватывающие подробности о возрождении, взлете и падении Maybach — в нашем историческом очерке.

Jeep Grand Cherokee

Мы с нетерпением ждали юбилей Jeep Grand Cherokee первого поколения, чтобы погрузиться в его биографию. Все началось еще в конце семидесятых годов, когда Renault выкупила долю владевшего маркой «Джип» концерна American Motors Corporation.

Главой отдела разработок новинок назначили Франсуа Кастена, имевшего за плечами опыт проектирования гоночных двигателей для Формулы 1 и 24-часового марафона в Ле-Мане. Уже интригует, не правда ли? Компания решила не копировать машины соперников, а создала в своем роде уникальный, стоявший особняком продукт. Что же такого особенного в «Джипе», почему его обладатели имели полное право свысока посматривать на Ford Explorer и Chevrolet Blazer?

Cadillac Cimarron

Рейтинг самых неудачных машин столетия, в котором нет маленького Cadillac Cimarron можно считать незавершенным и неполным. «Паршивую овцу» от благородной фамилии называют уродливым циничным плодом бэдж-инжиниринга.

Мы же решили поработать у вечного изгоя адвокатом и выяснить, так ли он плох, как все твердят? По итогам подготовки материала выводы напрашиваются не то, чтобы однозначные…

Mercedes-Benz 190

Попытка премиальной марки войти в сегмент компактной техники далеко не всегда обречена на неудачу. Пример тому — Mercedes-Benz 190, достойный места в десятке лучших моделей с трехлучевой звездой.

Интересно, что импульсом для его создания оказались американские называемые правила экономичности CAFE, введенные после первого нефтяного кризиса в начале 1970-х. Вспоминаем эти и другие подзабытые факты о маленьком, но статусном «Мерседесе».

Mercedes-Benz W116

По случаю круглой даты величественного Mercedes-Benz W116 — первого S-Класса и фундамента благополучия для марки в США — «Мотор» подготовил подробнейший материал. Без внимания не остался ни один факт, начиная генеалогическим древом и заканчивая тонкостями конструкции.

Автомобиль запомнился получил маножеством технических инноваций, определил стиль марки на много лет вперёд, помог укрепиться на важнейшем американском рынке и, вероятно,мог считаться самым безопасным автомобилем своего времени. Интересно, что пилоты Формулы 1 покупали его, будто сговорившись.

Volvo 1800 ES

В 2022 году отметил полувековой юбилей шутинг-брейк Volvo 1800 ES, машина с необычной судьбой и восхитительным дизайном. Очерк о нем переносит читателя во времена, когда вольвовцы делали первые и весьма решительные шаги в сторону быстрой стильной техники для американских водителей-энтузиастов.

Даже построили гран-турер с «двойным гражданством», от которого и происходит 1800 ES. Рекомендуется к прочтению даже тем, кто не «болеет» шведской маркой.

Volkswagen SP2

Спортивный Volkswagen? Их немало — Corrado, Scirocco, Golf GTI и R, Tiguan R… Стоп! Был еще один, и вы о нем наверняка не слышали. Это спорткупе SP2. Его несложно перепутать с какой-нибудь итальянской экзотикой, благо внешность на пять баллов, однако мощность неприятно обескураживала.

И, наконец, самое неожиданное: этот «Фольксваген» выпускался в Бразилии. Как он появился и почему его занесло в Южную Америку вы узнаете по ссылке.

BMW M

Легендарное бээмвэшное подразделение M, в отличие от некогда независимого тюнинг-ателье AMG, не располагало большим пространством для маневра в реализации своих замыслов. Тем не менее, инженеры фонтанировали идеями и творили сколько могли.

А не ставшие серийными проекты вынужденно отправлялись в фирменное секретное хранилище Giftschrank. Вместо того, чтобы в миллионный раз отдавать почести M5 E60 и прочей досконально известной товарной продукции «Мотор» поступил оригинально — смахнул пыль с осевших на складе сокровищ.

Mercedes-Benz 300 SL

Прославленный Mercedes-Benz 300 SL — это не только межгалактические ценники на аукционах и всемирный почет, нетривиальные для пятидесятых годов технологии и поднимающиеся вверх двери типа «крыло чайки». Его значение для автомобильныой истории намного больше.

Кстати, не торопитесь снимать шляпу перед мерседесовскими художниками. Самый запоминающийся элемент экстерьера, подъемные двери типа «крыло чайки», появился не ради изящества и оригинальности, а по суровой необходимости: гоночная пространственная рама не позволяла «прорубить» в боковинах полноценные двери. Иначе пострадала бы жесткость структуры. И это лишь один из фрагментов паззла, который собран нами в честь 70-летия одной из величайших моделей «трехлучевой звезды».

Ferrari

Ferrari — это вечная и абсолютная ценность автомобильного мира, мечта миллионов и объект поклонения. В том числе благодаря успехам в автоспорте. «Конюшня» из Маранелло является не только едва ли не самым знаменитым производителей суперкаров, но и наиболее результативной командой в истории «Формулы-1».

К очередному «мильному камню» марки представляем вашему вниманию 20 наиболее ярких иллюстрированных эпизодов из ее истории. Это стоит увидеть!

Datsun

Старейшие производители подходят к без декады столетнему рубежу в расцвете сил, вечно молодыми, с колоссальным опытом и мудростью. Японской фирме Datsun повезло гораздо меньше: она закрылась в год своего 90-летия. Многие даже не обратили внимание на это печальное событие, равно как и на то, что жизненный путь блиставшего в семидесятые годы «Датсана» гораздо длиннее, чем может показаться.

Все началось еще на заре тридцатых годов. Читайте подробный отчет о судьбе компании и не забывайте героев вчерашних дней.

Lincoln

Век прожить — не Тихий океан переплыть! Lincoln смог, с чем «Мотор» его сердечно поздравляет. По столь знаменательному поводу мы подготовили сотню фактов из богатейшей истории компании имени американского президента.

Кстати, оно было даровано не случайно — основатель бренда Генри Лиланд слыл настоящим патриотом и особенно уважал Авраама Линкольна.

Bertone

Итальянские художники создают свои шедевры под отличный кьянти, слушая классическую музыку и генетически не способны нарисовать некрасивый автомобиль? Еще как способны! Точнее говоря, уродство по-итальянски такое… прекрасное!

Достаточно проследить хронологию всемирно известной карроцерии Bertone, основанной Джованни Бертоне в 1912 году. За более чем век из стен ателье вышло такое количество техники, что пришлось выпустил два материала: переходите по ссылкам на первую и вторую часть.

Cadillac

В последние годы американские продажи марка Cadillac находятся в перманентном минусе, в одни ворота проигрывая борьбу немецким соперникам и Lexus. Впрочем, это печальное обстоятельство ничуть не умаляет богатейшую историю с головокружительными взлетами и драматичными падениями.

Двум сторонам штатовской медали посвящены два тематических обзора — о десяти самых крутых «Кадиллаках» и семи самых провальных.

Opel

Современный мир живет по принципу «всего побольше и побыстрее». Какой-нибудь молодой, да ранний стартап может вскоре после своего основания представить электрокар-бестселлер, но в старые ламповые времена формирование будущих автограндов проходил неспешно.