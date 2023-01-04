Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
29 минут назад

Эксперт раскрыл распространенную зимнюю тактику автоугонщиков

Елена Прошина

Зимой угонщики часто похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова» и специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов.

Раскрыта распространенная зимняя тактика автоугонщиков
Фото: ТАССТАСС

«Автовладелец приходит к машине, открывает ее, запускает двигатель, закрывает дверь и начинает сметать с машины снег», — описал начало схемы он.

По словам Кондрашова, в момент снятия машины с охраны угонщики воруют у владельца код сигнализации, находясь поблизости. Затем они закрывают машину и ждут пока водитель решит пойти домой за вторым ключом, чтобы открыть ее. Когда это происходит, злоумышленники сами открывают автомобиль и уезжают на нем. При этом в салоне машины в этот момент может также находится телефон и документы владельца.

Кондрашов рекомендовал всем, кто не хочет оказаться в такой ситуации не оставлять без присмотра заведенный автомобиль, если его двери внезапно закрылись. А также установить сигнализацию, поддерживающую диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования, поскольку она не поддается взлому.

Автоэксперт,Андрей Кондрашов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители