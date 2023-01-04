Раскрыта распространенная зимняя тактика автоугонщиков

Зимой угонщики часто похищают автомобили с сигнализацией, подверженной электронному взлому, во время прогрева двигателя машины во дворе. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории Андрея Кондрашова» и специалист по противоугонной защите Андрей Кондрашов .

По словам Кондрашова, в момент снятия машины с охраны угонщики воруют у владельца код сигнализации, находясь поблизости. Затем они закрывают машину и ждут пока водитель решит пойти домой за вторым ключом, чтобы открыть ее. Когда это происходит, злоумышленники сами открывают автомобиль и уезжают на нем. При этом в салоне машины в этот момент может также находится телефон и документы владельца.