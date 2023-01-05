Как могут измениться цены на бензин и дизель в России в 2023 году

В 2022 году бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 0,2—0,7%, тогда как общий рост потребительских цен на товары и услуги в стране превысил 12%. По словам экспертов, стоимость горючего практически не изменилась за счёт работы демпферного механизма и переизбытка топлива на внутреннем рынке. Дизель при этом вырос в цене более чем на 8% из-за налоговых нововведений в отрасли. Впрочем, как полагают специалисты, в 2023 году темпы удорожания нефтепродуктов в стране продолжат оставаться в пределах инфляции. Как именно могут измениться цены на автозаправках — в материале RT.

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В 2022 году рост цен на бензин в России оказался более чем в 17 раз ниже официальной инфляции. Об этом свидетельствуют материалы Росстата и Минэкономразвития.

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По данным ведомств, за последние 12 месяцев литр бензина АИ-92 на заправках страны подорожал в среднем на 0,2% — с 47,11 до 47,21 рубля, а розничная цена горючего АИ-95 увеличилась на 0,7% — с 51,01 до 51,35 рубля за литр. При этом уровень инфляции в России составил почти 12,2% в годовом выражении.

Отметим, что темпы удорожания дизеля также были ниже по сравнению с общим повышением цен на товары и услуги в стране. За год стоимость этого вида топлива выросла в среднем на 8,2% — с 53,94 до 58,37 рубля за литр.

Удерживание цен на нефтепродукты не выше инфляции остаётся одним из приоритетов российского правительства, заявил в конце декабря вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2022 году эта задача была перевыполнена, а в 2023-м власти продолжат держать ситуацию под контролем.

«Вместе с ФАС мы будем внимательно следить, чтобы рост цен не превышал инфляцию. Для этого у нас есть демпфер — уникальный инструмент, который сглаживает колебания мировых цен», — приводит ТАСС слова Новака.

Так называемый демпфирующий механизм заработал ещё в 2019 году. В рамках инициативы государство возмещает нефтяным компаниям недополученные доходы при поставке топлива на внутренний рынок. Если цены на горючее в России ниже экспортных, производители получают компенсацию из федерального бюджета. При более высокой стоимости сырья внутри страны бизнес, напротив, отчисляет в казну часть своей прибыли.

«Таким образом, инструмент позволяет государству регулировать стоимость топлива на внутреннем рынке за счёт выплат добывающим компаниям. Именно благодаря демпфирующей надбавке цены на бензин практически не росли в 2022 году», — пояснил в разговоре с RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Кроме того, по словам эксперта, в прошлом году на фоне масштабных западных санкций весной и в начале лета у российских компаний возникли некоторые трудности с экспортом нефти и нефтепродуктов. В результате на внутреннем рынке образовался переизбыток топлива, что оказало дополнительное давление на цены.

Таким образом, бензин стал одним из немногих товаров, которые почти не подорожали за 2022 год, признал и глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Впрочем, как отметил специалист, обратная ситуация наблюдалась с дизелем.

«С зимним дизтопливом всегда было сложно, и ушедший год не стал исключением. Раньше помогали суррогаты и смешение летних сортов с керосином, что было в принципе разрешено властями. Однако в 2022-м смешение начали облагать дополнительными налогами, и процесс стал затратным. Более того, по экономическим причинам исчезли суррогаты — их невыгодно поставлять на внутренний рынок, так как на них не распространяется демпфер. Все эти события привели к росту цен на дизель», — объяснил собеседник RT.

Вместе с тем на 2023 год Россия запасла достаточный объём топлива для сдерживания розничных цен. Об этом ранее заявил глава Минэнерго страны Николай Шульгинов.

«Министерство энергетики (держит. — RT) ситуацию всегда под контролем. Запасы сформированы на НПЗ, ПНПО и по дизелю, и по бензину. По дизелю — примерно 3 млн т, по бензину — где-то 1,6 млн. Поэтому я не думаю, что нужно волноваться», — заявил Шульгинов в эфире канала «Россия 24».

Тем не менее в текущем году в силу ряда причин темпы роста цен на горючее в России могут оказаться выше, чем в 2022-м. Таким мнением в разговоре с RT поделился главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Как напомнил специалист, 5 декабря Евросоюз ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти и запретил своим компаниям перевозить сырьё из РФ в третьи страны по цене выше $60 за баррель. С 5 февраля такие же меры должны распространиться и на нефтепродукты.

«В результате этих ограничений может сократиться не только экспорт, но и само производство данной продукции в России, о чём уже предупредили в правительстве. То есть предложение топлива на внутреннем рынке тоже может уменьшиться», — отметил Гойхман.

Более того, с 1 января в России был повышен налог на добычу полезных ископаемых в нефтяной отрасли. Теперь компании вынуждены отчислять в бюджет более значительные суммы и могут несколько поднять ценники на своих АЗС, не исключил эксперт.