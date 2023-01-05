Эксперт рассказал, как спасти машину от обледенения

Автолюбителям зимой можно избежать примерзания дверей и появления наледи на стеклах машины. Советы водителям от вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина прозвучали в эфире радио Sputnik.
«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», – отметил эксперт.
Он уточнил, что предотвратить появление наледи на стеклах машины также поможет одно специальное средство:
«Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью «антидождя». Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается».
В морозы лучше всего поднимать щетки стеклоочистителя, чтобы те не примерзали к поверхности авто, советует Шапарин:
«Дворники можно защитить от наледи простым способом – поднять их, когда приехали в место назначения. Тогда вода с них будет стекать, и они не будут вмораживаться в лед».
В заключение специалист отметил, что после каждой поездки автомобиль следует охлаждать, открывая окна. Это поможет избавиться от риска обледенения корпуса.
«Когда вы припарковались, пока в машине еще теплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть», – добавил вице-президент союза.