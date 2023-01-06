Каким бензином лучше заправлять машину зимой

Бензин с неподходящим октановым числом может стать причиной серьёзного повреждения двигателя. Об этом предупредили автоэксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.
По их словам, исходя из этого соображения, свой автомобиль всегда стоит заправлять именно тем топливом, которое рекомендовал его производитель.
При этом, как отметили специалисты, существует устойчивое заблуждение о том, что зимой лучше всего завивать в машину бензин с наибольшим октановым числом. Объясняется это тем, что, дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так, заметили автоэксперты.
Как они объяснили, двигатель машины изначально настраивают на работу с определённым топливом, так что в любом случае отходить от инструкций производителя не стоит.
Ранее водителям объяснили, как избежать заправки плохим бензином.