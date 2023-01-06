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54 минуты назад

Новости автомира: Озвучено, каким бензином лучше заправлять машину зимой

Deita.ru

Бензин с неподходящим октановым числом может стать причиной серьёзного повреждения двигателя. Об этом предупредили автоэксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Autonews.

Каким бензином лучше заправлять машину зимой
Фото: ТАССТАСС

По их словам, исходя из этого соображения, свой автомобиль всегда стоит заправлять именно тем топливом, которое рекомендовал его производитель.

При этом, как отметили специалисты, существует устойчивое заблуждение о том, что зимой лучше всего завивать в машину бензин с наибольшим октановым числом. Объясняется это тем, что, дескать, чем меньше так называемых присадок, тем лучше двигатель работает в мороз. Но это не так, заметили автоэксперты.

Как они объяснили, двигатель машины изначально настраивают на работу с определённым топливом, так что в любом случае отходить от инструкций производителя не стоит.

Ранее водителям объяснили, как избежать заправки плохим бензином.

Автоэксперт,
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