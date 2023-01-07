Mazda добавила силовой бампер рамному пикапу BT-50

Mazda добавила силовой бампер, расширители колёсных арок, спортивную дугу и дополнительные светодиодные блоки пикапу BT-50. Инициатор появления новых опций — подразделение Mazda Australia. Аксессуары для офф-роуда доступны только для четырёхдверных пикапов, их установка не приводит к сбоям работы систем активной безопасности или деактивации датчиков аирбэгов. Цены достигают 78,6 тысячи австралийских долларов (эквивалент 3,9 миллиона рублей).

Фото: Mazda BT-50 Mazda BT-50

Рамный пикап Mazda BT-50 представляет собой перелицованный Isuzu D-Max. В Австралии модель по-прежнему доступна только со «старшим» 3,0-литровым дизелем (190 сил, 450 Нм), 6-ступенчатым автоматом и полным приводом, хотя для рабочих грузовичков можно заказать «механику» и ограничиться задней ведущей осью.

Внедорожные аксессуары призваны сделать недешёвый пикап более практичным. Передний бампер увеличивает угол въезда, снизу появляется защитная пластина, крылья защищены пластиковыми накладками, а в кузове появляется дуга безопасности с дополнительным стоп-сигналом. Ещё одна отличительная особенность — антрацитовые диски.

В списке «бесплатных» опций двухзонный климат-контроль, спутниковая навигация, бесключевой доступ, камера заднего вида, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Грузоподъёмность пикапа — до 1,1 тонны.