Рассекречен самый дорогой кроссовер Chery - Tiggo 9

Одной из особенностей данной модели является новейшая универсальная платформа. Чем еще новый китайский кроссовер отличается от своих предшественников?
Недавно компания Chery показала миру новинку своего автопрома, паркетный внедорожник Tiggo 9. Очевидно, что этот паркетник уже является не только самым большим, но и самым дорогим автомобилем, когда-либо выпускаемым этой китайской компанией. В начале осени 2022 года появилась первая информация об этом автомобиле. В то же время были обнародованы и первые фотографии интерьера тестового прототипа. Вскоре автолюбители всего мира смогли увидеть новинку, что называется, вживую.
Кроссовер имеет двухлитровый турбированный, четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Габариты кузова внедорожника – 4820 х 1930 х 1699/1710 мм. По размерам Tiggo 9 больше своего предшественника Tiggo8 Pro, но меньше, чем новенький ExeedVX. Его главной особенностью является внешний дизайн.
Кроссовер оснащен крупной решеткой радиатора, имеющую хромированные вертикальные ламелии, а также оригинальной подсветкой эмблемы компании Chery. Новый дизайн этого китайского внедорожника сравним с Range Rover Velar. У него дверные выдвижные ручки, задний спойлер. Особенностью интерьера являются легкосплавные многоспицевые диски и верхний панорамный люк.
Двигатели оснащены двумя турбированными агрегатами объемом 2,0 и 1,6 литра и мощностью 255 л/с. Кроссовер был создан на основе уникальной платформы М3Х. Расшифровывается эта аббревиатура так: «М» – непрерывные исследования; «З» – мощность, передовые технологии, гибкость; «Х» – бескрайние возможности.
Производитель уверяет, что данная платформа может также являться базой для минивэнов, в которых предусмотрены гибридные и бензиновые силовые установки, а также для седанов. Этот автомобильный «монстр» оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В будущем, как уверяет производитель, автомобиль оснастят 8-диапазонной автоматической коробкой и возможностью получать питание от розетки.
В шикарном салоне Tiggo 9 – мультируль с глянцевыми черными вставками. Есть виртуальная панель приборов, а также компактный экран мультимедийной системы. Контурная подсветка и дефлекторы воздуховодов, имеющие хромированную окантовку, дополняют элегантность салона.
В Китае стоимость автомобиля – от 160 000 юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,6 млн. рублей.
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