Рассекречен самый дорогой кроссовер Chery - Tiggo 9

Одной из особенностей данной модели является новейшая универсальная платформа. Чем еще новый китайский кроссовер отличается от своих предшественников?

Фото: dongchedi.com dongchedi.com

Недавно компания Chery показала миру новинку своего автопрома, паркетный внедорожник Tiggo 9. Очевидно, что этот паркетник уже является не только самым большим, но и самым дорогим автомобилем, когда-либо выпускаемым этой китайской компанией. В начале осени 2022 года появилась первая информация об этом автомобиле. В то же время были обнародованы и первые фотографии интерьера тестового прототипа. Вскоре автолюбители всего мира смогли увидеть новинку, что называется, вживую.

Видео дня

Кроссовер имеет двухлитровый турбированный, четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Габариты кузова внедорожника – 4820 х 1930 х 1699/1710 мм. По размерам Tiggo 9 больше своего предшественника Tiggo8 Pro, но меньше, чем новенький ExeedVX. Его главной особенностью является внешний дизайн.

Кроссовер оснащен крупной решеткой радиатора, имеющую хромированные вертикальные ламелии, а также оригинальной подсветкой эмблемы компании Chery. Новый дизайн этого китайского внедорожника сравним с Range Rover Velar. У него дверные выдвижные ручки, задний спойлер. Особенностью интерьера являются легкосплавные многоспицевые диски и верхний панорамный люк.

Двигатели оснащены двумя турбированными агрегатами объемом 2,0 и 1,6 литра и мощностью 255 л/с. Кроссовер был создан на основе уникальной платформы М3Х. Расшифровывается эта аббревиатура так: «М» – непрерывные исследования; «З» – мощность, передовые технологии, гибкость; «Х» – бескрайние возможности.

Производитель уверяет, что данная платформа может также являться базой для минивэнов, в которых предусмотрены гибридные и бензиновые силовые установки, а также для седанов. Этот автомобильный «монстр» оснащен семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В будущем, как уверяет производитель, автомобиль оснастят 8-диапазонной автоматической коробкой и возможностью получать питание от розетки.

В шикарном салоне Tiggo 9 – мультируль с глянцевыми черными вставками. Есть виртуальная панель приборов, а также компактный экран мультимедийной системы. Контурная подсветка и дефлекторы воздуховодов, имеющие хромированную окантовку, дополняют элегантность салона.

В Китае стоимость автомобиля – от 160 000 юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,6 млн. рублей.