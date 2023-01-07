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33 минуты назад

BMW M3 в цвете Wildberry Metallic

RU BMW

BMW M3, окрашенный в Wildberry Metallic, эффектнее, чем пурпурный M3, и выглядит великолепно. Это именно тот цвет, который энтузиасты BMW должны выбирать для своих M3, так как он позволит выделить яркий автомобиль из массы серых, белых и черных машин марки M на улицах города.

Представлен BMW M3 в цвете Wildberry Metallic
Фото: BMWBMW
BMW

Автомобиль BMW M3, о котором идет речь, относится к версии Competition. Его 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает 503 лошадиных силы и 650 Нм крутящего момента, что делает его абсолютным монстром. Это один из самых мощных двигателей, который обеспечивает максимальную производительность на средних оборотах.

Автоэксперт,BMW M3,BMW,
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