Представлен BMW M3 в цвете Wildberry Metallic

BMW M3, окрашенный в Wildberry Metallic, эффектнее, чем пурпурный M3, и выглядит великолепно. Это именно тот цвет, который энтузиасты BMW должны выбирать для своих M3, так как он позволит выделить яркий автомобиль из массы серых, белых и черных машин марки M на улицах города.
Автомобиль BMW M3, о котором идет речь, относится к версии Competition. Его 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом развивает 503 лошадиных силы и 650 Нм крутящего момента, что делает его абсолютным монстром. Это один из самых мощных двигателей, который обеспечивает максимальную производительность на средних оборотах.