Представлен BMW M3 в цвете Wildberry Metallic

BMW M3, окрашенный в Wildberry Metallic, эффектнее, чем пурпурный M3, и выглядит великолепно. Это именно тот цвет, который энтузиасты BMW должны выбирать для своих M3, так как он позволит выделить яркий автомобиль из массы серых, белых и черных машин марки M на улицах города.