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1 час назад

Европе объяснили невозможность скорого отказа от машин на бензине

Елена Прошина

Опрошенные «РИА Новости» эксперты объяснили невозможность перехода европейцами с машин на бензине и дизеле на электрокары. По их мнению, этого не позволят сделать высокие цены на электроэнергию.

Европу лишили надежды на скорый отказ от машин на бензине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов обратил внимание на то, что энергокризис в Европе спровоцировал значительный рост стоимости газа и электричества, нефтепродукты также дорожали, но значительно меньше. Кроме того бензин и дизель имеет «запас прочности на удорожание», а электрокары только теряют свое главное конкурентное преимущество — дешевизну поездок в расчете на километр пробега — из-за роста цен.

«Таким образом ожидать в ближайшие годы существенного ускорения в Европе реализации политики по уходу от нефтяных топлив из-за вводимого эмбарго на российские нефтепродукты не стоит», — пояснил Колобанов.

То же мнение высказал директор практики «Газ и химия» «Выгон Консалтинг» Дмитрий Акишин. Он уверен, что переход на электрокары в Европе может произойти только если ситуация изменится на противоположную, то есть цены на нефтепродукты будут выше, чем на газ и электричество. Акишин подчеркнул, что такого развития событий в ближайшие два-три года ждать не стоит.

Напомним, что с 5 февраля страны Евросоюза введут в действие эмбарго на импорт нефтепродуктов из России по морю. При этом, согласно данным Bloomberg, в декабре 2022 года ЕС закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля и половина из них поставлена Россией.

Автоэксперт,Дмитрий Акишин,ЕС,
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