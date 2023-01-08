УАЗ поможет разработке электромобиля на базе «Буханки», заявил агентству ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия. Переводом однообъёмников на электротягу займётся научно-производственное предприятие «Элькафа»; готовый продукт будет представлен этим летом. Электрическую «Буханку» сертифицируют, со временем производство комплектов для переоборудования УАЗов поставят на поток.
Михаил Демурия подчеркнул, что перед сертификацией электрический УАЗ «Буханка» ждёт серия испытаний в условиях горного и степного Крыма. В планах разработчиков и создание гибридного вездехода с топливным генератором, который позволит увеличить запас хода. Для холодных регионов России возможен выпуск электрокаров с топливным обогревом салона.
О происхождении электромотора и тягового аккумулятора для «Буханки» Михаил Демурия не сказал, но дал понять, что разработка батареи «активно ведётся на гранты федерального Фонда развития инноваций». Предварительные характеристики УАЗа с электрическим питанием не раскрываются, нет информации и о цене трансформации фургончиков и микроавтобусов семейства СГР.
Сам Ульяновский автозавод об электрификации пока не думает. В приоритете — перевод моделей УАЗа на новый дизель Sollers и современную 6-ступенчатую «механику». В перспективе «Патриот» всё-таки может получить новую платформу, хотя ранее от всех модернизаций УАЗа хотели отказаться.