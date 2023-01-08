Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Новости автомира: УАЗ поможет разработке электромобиля на базе «Буханки»

Motor.ru

УАЗ поможет разработке электромобиля на базе «Буханки», заявил агентству ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия. Переводом однообъёмников на электротягу займётся научно-производственное предприятие «Элькафа»; готовый продукт будет представлен этим летом. Электрическую «Буханку» сертифицируют, со временем производство комплектов для переоборудования УАЗов поставят на поток.

УАЗ поможет разработке электромобиля на базе «Буханки»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Михаил Демурия подчеркнул, что перед сертификацией электрический УАЗ «Буханка» ждёт серия испытаний в условиях горного и степного Крыма. В планах разработчиков и создание гибридного вездехода с топливным генератором, который позволит увеличить запас хода. Для холодных регионов России возможен выпуск электрокаров с топливным обогревом салона.

О происхождении электромотора и тягового аккумулятора для «Буханки» Михаил Демурия не сказал, но дал понять, что разработка батареи «активно ведётся на гранты федерального Фонда развития инноваций». Предварительные характеристики УАЗа с электрическим питанием не раскрываются, нет информации и о цене трансформации фургончиков и микроавтобусов семейства СГР.

Сам Ульяновский автозавод об электрификации пока не думает. В приоритете — перевод моделей УАЗа на новый дизель Sollers и современную 6-ступенчатую «механику». В перспективе «Патриот» всё-таки может получить новую платформу, хотя ранее от всех модернизаций УАЗа хотели отказаться.

Автоэксперт,УАЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители