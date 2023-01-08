УАЗ поможет разработке электромобиля на базе «Буханки», заявил агентству ТАСС председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия. Переводом однообъёмников на электротягу займётся научно-производственное предприятие «Элькафа»; готовый продукт будет представлен этим летом. Электрическую «Буханку» сертифицируют, со временем производство комплектов для переоборудования УАЗов поставят на поток.

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Михаил Демурия подчеркнул, что перед сертификацией электрический УАЗ «Буханка» ждёт серия испытаний в условиях горного и степного Крыма. В планах разработчиков и создание гибридного вездехода с топливным генератором, который позволит увеличить запас хода. Для холодных регионов России возможен выпуск электрокаров с топливным обогревом салона.

О происхождении электромотора и тягового аккумулятора для «Буханки» Михаил Демурия не сказал, но дал понять, что разработка батареи «активно ведётся на гранты федерального Фонда развития инноваций». Предварительные характеристики УАЗа с электрическим питанием не раскрываются, нет информации и о цене трансформации фургончиков и микроавтобусов семейства СГР.