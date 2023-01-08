Эксперт рассказал о неочевидном основании для обжалования одного из штрафов

«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. В случае, когда на дороге лежит снег, на фото не будет видно нарушения. Если штраф все же назначен, то у водителя есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление», — сообщил Александр Холодов в беседе с радио Sputnik.