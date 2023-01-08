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49 минут назад

Автоэксперт Холодов: камера не зафиксирует нарушение, если разметка покрыта снегом

Ura.Ru

Снег, выпавший на автодорогу, может послужить основанием для обжалования штрафа за нарушение требований дорожной разметки. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Эксперт рассказал о неочевидном основании для обжалования одного из штрафов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Камера не может зафиксировать нарушение, если разметка покрыта снегом. В случае, когда на дороге лежит снег, на фото не будет видно нарушения. Если штраф все же назначен, то у водителя есть достаточно большой шанс оспорить его в суде или обжаловать в том органе, который вынес постановление», — сообщил Александр Холодов в беседе с радио Sputnik.

Видеофиксация, по словам Холодова, будет являться доказательством того, что увидеть разметку было нельзя. Но работает это только в случае нарушения конкретных требований ПДД. Автовладельцам, которые при пересечении засыпанной снегом сплошной линии нарушили и другие предписания, придется отвечать по всей строгости действующих законов, подчеркивает автоэксперт. Ведь зачастую дорожная разметка является лишь дублирующим элементом, который служит для подсказки, отмечает Александр Холодов.

О том, что повреждения автомобилей из-за зимних уборочных работ на дорогах и из-за очистки крыш зданий могут стать причиной для обращения в суд и получения компенсации, URA.RU писало ранее. Об этом подробно рассказывал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Автоэксперт,Александр Холодов,Дмитрий Славнов,Общественная палата России,
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