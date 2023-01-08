Как быстро освободить машину из промёрзшего сугроба

Погода в России переменчива, после обильного снегопада машины, припаркованные вдоль дороги, завалены снегом, а коммунальщики обычно сгребают промёрзшие куски дорожной наледи к стоящим на обочине авто. Рассмотрим рекомендации, позволяющие быстро освободить своего «железного друга» из снежного плена.

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Если время ещё не позднее и на улице есть прохожие, то можно обратиться к ним за помощью, попросив подтолкнуть машину, упираясь в угловые сгибы кузова – там металл прочнее и не погнётся.

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Можно попросить водителя ближайшей машины выдернуть свою «тачку» с помощью троса, если он имеется. Можно позвонить любому знакомому автолюбителю и попросить его приехать, чтобы помочь. Если все перечисленные варианты невозможны по некоторым причинам, включая позднее время, то нужно выбираться из данной ситуации своими силами.

Первый совет – не стремиться любой ценой атаковать снежный вал. В основном, уборочная техника собирает с дорожного полотна снежно-солевую кашу, которая промерзает и создаёт непреодолимый барьер для автомобиля.

В таком случае нужно аккуратно, с помощью небольшой металлической лопаты выбить колею. Но сначала рекомендуется завести машину, прогреть мотор, а затем плавно тронуться с места, двигаясь с учётом желаемого направления движения, учитывая рельеф местности.

Если дорога идёт в гору, то начинать движение с явной пробуксовкой колёс нет смысла. Рекомендуется ехать по диагонали, убедившись, что слева нет движущихся автомобилей.

Следует также учитывать величину своего дорожного просвета. Если сугроб высокий, то без лопаты не обойтись. После формирования колеи нужно попытаться выехать.Важный момент – если машина с МКПП, то лучше трогаться со второй передачи. Если есть подключаемый полный привод (кроссоверы), то нужно уметь правильно его активировать.

Когда есть сомнения относительно того, сможет ли машина с первого раза выехать из сугроба, не стоит торопиться. Нужно плавно накатываться на сформированную «тропу», и так же плавно отъезжать назад. Если машина движется без проблем, а колёса не застревают, то можно попытаться выехать.

Возможны дополнительные сложности у владельцев современных авто. Системы стабилизации в таких ситуациях не в силах преодолеть даже небольшие препятствия. Иногда электронный модуль не даёт возможности работать педалью газа. Тогда нужно найти клавишу, отвечающую за её отключение.