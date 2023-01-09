Всё дело в сантиметрах: как ездить по заснеженному зимнему двору

Почему именно по двору, спросите вы? Потому что чаще всего неопытные водители зимой застревают как раз во дворе, а не на расчищенной дороге. И повредить свою машину им тоже проще во дворе. Поэтому опытные автолюбители могут сейчас открыть любой другой, более интересный им материал, а те, кому ездить по придомовым сугробам кажется слишком сложным занятием, могут провести несколько минут с пользой для себя. Надеюсь, мы победим хотя бы несколько страхов и узнаем что-то новое, что облегчит непростую зимнюю жизнь отечественного автолюбителя.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

НЕ БУКСУЙТЕ И НЕ ГАЗУЙТЕ

Видео дня

Все знают, что настоящий пилот на трассе рулит газом, а не рулём. Но то – трасса и опытный пилот. Во дворе всё должно быть иначе, но нет: тут тоже иногда проще рулить газом и «газовать» рулём. Классическая ситуация: двор ещё не расчистили, он завален снегом, по которому машина ехать не хочет. Что обычно делают? Едут метр, буксуют, застревают, достают лопату, откапывают машину, едут следующий метр. И так – по кругу, пока не выедут на расчищенный участок. В принципе, можно и так, но есть способ проще. Для этого надо запомнить только одно правило: вы не застрянете, если не будете буксовать в снегу. Понятно, что если снег упирается в бампер, вряд ли получится обойтись без лопаты, но если снега меньше, то проехать можно почти всегда. Главное – не буксовать, а потихоньку пробивать себе дорогу движением вперёд-назад. Как только при движении вперёд чувствуете, что начинается пробуксовка, лучше включить заднюю передачу и отъехать чуть назад. Потом аккуратно (то есть, без пробуксовки) опять попытаться проехать вперёд. Лучше делать это на второй передаче для снижения риска провернуть колёса на снегу.

Колеса.ру

Машина – штука тяжёлая, и если её вес использовать на пользу (для прокладки дороги), а не во вред (для самозакапывания), она почти всегда пробьёт дорогу через снег сама. Но для этого надо пользоваться её инерцией, что подразумевает хотя бы какое-то движение. Пробуксовка же движения не подразумевает, а когда колесо (именно так – только одно колесо на обычном моноприводном автомобиле без блокировки дифференциала) начинает буксовать, оно полностью теряет сцепление со снегом, а машина теряет способность двигаться и закапывается этим колесом в снег. Более того, если продолжать давить на газ, снег под колесом будет таять, и выезжать потом придётся из ледяной ямки. А как раз это намного сложнее, чем вовремя отъехать назад и попытаться с ходу пробить следующие десятки сантиметров пути.

Но не забывайте, что у всего есть предел, поэтому не стоит таранить снежный вал, рассчитывая, что инерция поможет машине его пробить. Чаще она помогает повиснуть на нём защитой картера и рычагами подвески. В этом случае без лопаты или буксира самостоятельно выбраться не получится. Поэтому всегда надо помнить, что гораздо проще не выехать из снежного плена, а не попасть в него.

КРУТИТЕ РУЛЁМ

Теперь вернёмся к рулю. Во дворе он часто помогает не только поворачивать, но и просто ехать вперёд. Хоть снег и выглядит однородным, он всё-таки разный. И дорога под ним тоже разная, поэтому если машине трудно ехать строго в прямом направлении, не надо стесняться крутить руль вправо-влево. Всегда есть вероятность, что соседний сантиметр снега обеспечит лучший зацеп, и колёсам надо давать возможность попробовать найти этот зацеп на соседнем сантиметре снега. Поэтому если ширина дороги позволяет, есть смысл попробовать проехать сложный участок «галсами», выкручивая руль попеременно в разные стороны.

Ещё один яркий пример того, как можно нестандартно пользоваться рулём, газом и тормозом, это пример выезда с парковки не вперёд или назад, а в сторону. Скажу сразу: способ не только довольно хулиганский, но и требует навыков управления машиной выше начальных, так что лучше заранее оценить свои навыки. Иногда так бывает, что другая машина заперла выезд, и просто не осталось места для того, чтобы выехать привычным способом. На снегу или льду можно поступить следующим образом: затянуть ручник, вывернуть руль до упора в сторону и резко газануть с места. Задние колёса останутся на своём месте, а передняя ось поползет в сторону вывернутого руля, после чего можно будет покинуть место стоянки привычным способом. Разумеется, это хулиганство возможно только на переднеприводном автомобиле с исправным «ручником». Второе условие особо важно, потому что если стояночный тормоз работает плохо, он не удержит машину на месте, и она полетит в автомобиль, стоящий перед передним бампером. Да и сильно газовать, да ещё с вывернутым до упора рулём, для машины вредно. Так что делать так можно только в условиях крайней необходимости и на свой страх и риск.

ПАРКУЙТЕСЬ С УМОМ

Утреннее приключение с выездом из двора можно минимизировать правильной парковкой с вечера. Понимаю, что поздно вечером часто приходится ставить машину не там, где хочется, а там, где найдётся хотя бы немного места. Но если выбор есть, лучше сделать его осознанно. Во-первых, машину всегда надо ставить так, чтобы при необходимости была возможно заняться её раскачкой – с запасом места спереди и сзади. Во-вторых, нельзя ставить машину там, где остаётся узкий проезд. Утром многие чистят машины кое-как, а потом в темноте и по рыхлому снегу пытаются выбраться на свободу. Вероятность того, что вашу машину заденут, очень велика, а того, что виновник остановится и вызовет ГИБДД, ничтожна. Скорее всего, он просто уедет, и вам придётся ремонтировать машину за свой счёт.

В-третьих, не надо оставлять машину на пути мусоровоза, который регулярно приезжает во двор. Он может даже не заметить ваш автомобиль, так что этот риск совершенно не оправдан. Да и вообще от мусорных баков лучше держаться подальше: рядом с ними всегда будут крутиться мусоровозы, а насколько ловко они это делают, никто сказать не может. Если во дворе есть проезд, которым регулярно пользуются грузовики (например, в доме расположен магазин, и во двор часто заезжают машины для разгрузки товара), не надо ставить машину слишком близко к этому проезду. Впрочем, тут ничего нового.

Колеса.ру

Новое – это в-четвёртых. В-четвёртых, перед тем, как остановиться, не поленитесь немного раскатать дорожку вперёд-назад. Если паркуете машину в глубокий снег, он может немного подтаять от горячей машины, образуется вода, которая ночью замёрзнет. Машина утром может оказаться в ледяном корытце, выехать из которого даже на шипах может быть сложно. Поэтому лучше с вечера накатать дорожку для утреннего выезда.

Нежелательно оставлять машину в ямке и прижимать её вплотную к бордюру. Всё это ограничивает свободу, а чем меньше свободы для манёвра, тем тяжелее будет выезжать утром (речь всё о том же – о необходимости иногда применить раскачку или покрутить в разные стороны рулём). Кроме того, в оттепель ямка грозит ещё одной опасностью: паркуя вечером в луже автомобиль, утром его можно обнаружить вмёрзшим в лёд. Вызволить из замерзшей глубокой лужи свой ледокол будет очень трудно.

ДУМАЙТЕ ЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХ

Обидно будет не только оказаться жертвой дворового ДТП, но и стать его виновником. Поэтому не помешает некоторая осторожность. В темноте и в снегопад нужно помнить важное правило: лучше триста метров проехать передом, чем три – задом. Особенно если слепо верить парктроникам, которые могут быть закрыты прилипшим снегом.

В поисках парковочного места желательно следить не только за светом фар своего автомобиля, но и светом фар других машин. Этот свет очень помогает понять, не двигается ли где-то по соседству другой автомобиль, которого пока не видно. Смещение теней на припаркованных машинах, деревьях, скамейках – всё это говорит о том, что где-то близко крадётся пока ещё невидимая машина, которая может караулить вас на первом же повороте за какой-нибудь мусорный бак. Эти подсказки об автомобилях-невидимках нужно научиться фиксировать автоматически.

При движении в узких проездах надо помнить, что машина в снежной или ледяной колее может поползти в сторону очень неожиданно, а в поворотах колеи передних и задних колёс не совпадают: если прошёл передок, это не означает, что так же чётко проедет и задняя ось. Риск скатиться в колею всегда надо учитывать и не стараться протискиваться между машин впритирку. Из этих же соображений не надо и свою машину бросать сбоку от узкого проезда и особенно на поворотах: припаркованные на поворотах машины во дворах бьют чаще остальных.