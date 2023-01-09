Новый кроссовер Toyota C-HR: первые изображения

На прошлой неделе в Сети были опубликованы шпионские фотографии нового японского кроссовера, и мы решили представить, как он будет выглядеть.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Компактный кроссовер C-HR (расшифровывается как Compact High Rider) первого и единственного пока поколения ведёт свою историю с 2014 года, именно тогда на Парижском автосалоне состоялась премьера одноимённого концепта. Серийная же версия была представлена в марте 2016 года на Женевском автосалоне. Спустя три года автомобиль получил плановый рестайлинг, а теперь подходит время для смены поколений. Как будет выглядеть новый кроссовер?

Видео дня

Помимо шпионских фотографий, ранее в Сети появились патентные изображения новой модели японского бренда, которая практически полностью аналогична закамуфлированному кроссоверу, судя по немногочисленным видимым деталям. Новинка получит ещё более яркую и оригинальную внешность, чем нынешний C-HR. Дизайн будет сделан в стиле последних новинок и концептов компании: спереди появятся узкие С-образные фары, широкая решётка в нижней части бампера и массивная чёрная вставка вокруг неё. Как и на нынешнем паркетнике, крыша будет сделана контрастной (как минимум, в качестве опции), а окна в задних боковых дверях останутся столь же маленькими. Среди новых для модели стилистических решений – двухцветное исполнение кузова с контрастной задней частью. Самым ярким элементом кормы станут сильно растянутые горизонтальные фонари.

Рендер нового C-HR

Автомобиль станет серийной версией концепта С-HR Prologue, продемонстрированного в прошлом месяце. Основным отличием от него является оформление переднего и заднего бамперов, фар и фонарей, боковых зеркал и задних дверных ручек, которые у серийного кроссовера будут выдвижными в полном соответствии с передними. Ожидается, что новинка будет построена на новой тойотовской платформе Е3, созданной для электрических и гибридных автомобилей, и объединяет в себе элементы платформ GA-C (на ней сделаны новая Corolla и нынешний C-HR) и e-TGNA (используется электромобилем bZ4X).

Премьера кроссовера состоится в этом году.