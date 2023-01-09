Что делать, если топливная магистраль замерзла?

Эксперты издания За рулем рассказали о том, как быть в случае замерзания топливной магистрали, в частности, когда речь идет о дизельном топливе.
Так, данная неприятная ситуация может случиться при температуре -15 градусов, поскольку летнее дизельное топливо может помутнеть и утратить текучесть. А при -25 такой дизель перейдет из жидкого состояния в твердое. При этом никакая автохимия уже не поможет.
Эксперты отметили, что в такой ситуации нужно только отогревать магистраль. Если это случилось в городских условиях, то поможет эвакуатор, который доставит машину в обогреваемое помещение. Однако на загородных трассах придется вызывать бригаду с тепловыми пушками и плотным чехлом-тентом: в холодных регионах такая услуга пользуется популярностью.