Кроссовер Jaguar I-Pace получил расширенный список опций

Компания Jaguar представила электрический кроссовер I-Pace 2024 модельного года. Он слегка изменился внешне и получил расширенный список опций. Например, модели добавили новые варианты окраски кузова и контрастную панорамную крышу. При этом по технике новшеств не заявлено. Как и прежде, кроссовер оснащается 400-сильной силовой установкой и батареей емкостью 90 киловатт-часов.

Фото: © Jaguar © Jaguar

С момента запуска в 2018-м Jaguar I-Pace не сильно-то изменился. Кроссовер по-прежнему оснащается двумя электромоторами (400 л.с., 696 Нм) и батареей емкостью 90 киловатт-часов, которая позволяет проезжать до 470 километров без подключения к «колонке». В 2020 году I-Pace обзавелся медиасистемой Pivi Pro, как у Land Rover Defender, и более мощным бортовым зарядным устройством. А в 2023-м ему слегка обновили внешность и расширили комплектации.

Jaguar

От ромбовидного узора решетки радиатора решено было отказаться. Ему на смену пришла глухая вставка цвета Atlas Grey, и тот же самый оттенок используют для «лезвий» по краям бампера. А вот декор нижней части дверей и задний диффузор больше не глянцевый черный — теперь эти элементы красят в цвет кузова. У версии 400 Sport вдобавок есть небольшой спойлер, причем его ставят на все кроссоверы с 22-дюймовыми колесами.

Jaguar

Начиная с исполнения R-Dynamic SE, I-Pace идет со стайлинг-пакетом Black Pack, который включает отделку Gloss Black рамки решетки радиатора, корпусов боковых зеркал, эмблем и окантовки стекол. Впервые в списке опций появилась контрастная панорамная крыша с черной отделкой задней секции и «сатинированные» колеры Eiger Grey и Carpathian Grey.