Когда автомобиль могут забрать без ведома владельца

Изъять автомобиль в отсутствие владельца с места его стоянки могут судебные приставы, если на машину наложено взыскание. Также эту меру практикуют лизинговые компании в случае прекращения платежей. Такое право есть и у банка, если изъятие автомобиля как предмета залога предусмотрено кредитным договором. Кроме того, существует практика эвакуации разукомплектованных автомобилей местными властями. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
«Если автомобиль является предметом взыскания, судебный пристав может забрать его в любое время. Даже в отсутствие владельца приехать, погрузить машину на эвакуатор и отправить на стоянку, такое право у него есть», — подчеркнул Радько.
Лизинговые компании также имеют возможность дистанционно заблокировать автомобиль, а затем приехать и забрать его, если платежи перестали поступать, добавил юрист. Изъять автомобиль в рамках условий кредитного договора может и банк.
«Кредитный договор предполагает определенные обязательства, в том числе и залог. Соответственно, если им предусмотрена передача предмета залога банку-залогодержателю при неоплате кредита, то это вполне законно», — пояснил Радько «Газете.Ru».
В случае с разукомплектованными автомобилями для их эвакуации местными властями создается специальная комиссия, а владелец должен быть извещен об этом за несколько месяцев. Если его установить не удается, машину перемещают на спецстоянку для хранения, однако такая практика ограничена законом, напомнил Радько.
«Даже если в машине спущены колеса и разбиты стекла, она все равно является собственностью, и это не является основанием для того, чтобы человека ее лишать», — заключил адвокат.