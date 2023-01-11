Когда автомобиль могут забрать без ведома владельца

Изъять автомобиль в отсутствие владельца с места его стоянки могут судебные приставы, если на машину наложено взыскание. Также эту меру практикуют лизинговые компании в случае прекращения платежей. Такое право есть и у банка, если изъятие автомобиля как предмета залога предусмотрено кредитным договором. Кроме того, существует практика эвакуации разукомплектованных автомобилей местными властями. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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«Если автомобиль является предметом взыскания, судебный пристав может забрать его в любое время. Даже в отсутствие владельца приехать, погрузить машину на эвакуатор и отправить на стоянку, такое право у него есть», — подчеркнул Радько.

Лизинговые компании также имеют возможность дистанционно заблокировать автомобиль, а затем приехать и забрать его, если платежи перестали поступать, добавил юрист. Изъять автомобиль в рамках условий кредитного договора может и банк.

«Кредитный договор предполагает определенные обязательства, в том числе и залог. Соответственно, если им предусмотрена передача предмета залога банку-залогодержателю при неоплате кредита, то это вполне законно», — пояснил Радько «Газете.Ru».

В случае с разукомплектованными автомобилями для их эвакуации местными властями создается специальная комиссия, а владелец должен быть извещен об этом за несколько месяцев. Если его установить не удается, машину перемещают на спецстоянку для хранения, однако такая практика ограничена законом, напомнил Радько.