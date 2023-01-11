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1 час назад

Организация EuroNCAP назвала самые безопасные машины 2022 года

Газета.Ru

Организация EuroNCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для европейского рынка, подвела итоги работы за 2022 год и перечислила самые безопасные автомобили, заслужившие высшие оценки по итогам испытаний.

Названы самые безопасные машины 2022 года
Фото: Tesla Tesla

В категории «Большой семейный автомобиль» лучшим оказался Hyundai Ioniq 6, добившийся исключительно высоких результатов (97%) за защиту взрослых пассажиров. В категории малых внедорожников и кроссовером самым безопасным признан Tesla Model Y, среди представительских автомобилей — Tesla Model S.

Также среди лидеров по обеспечению безопасности оказались два автомобиля китайских брендов. Среди малых семейных автомобилей высшую оценку заслужил Ora Funky Cat, а Wey Coffee 01 победил среди больших внедорожников.

«После некоторых менее чем успешных попыток проникнуть на европейский рынок в прошлом, несколько производителей демонстрируют, что китайские бренды теперь могут конкурировать по безопасности с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими брендами», — отмечается в сообщении EuroNCAP.

Ранее глава Stellantis Карлос Таварес предупредил о предстоящей жесткой конкуренции с китайскими автопроизводителями на европейском рынке.

Автоэксперт,Hyundai,Tesla,
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