Названы самые безопасные машины 2022 года

Организация EuroNCAP, проводящая краш-тесты автомобилей для европейского рынка, подвела итоги работы за 2022 год и перечислила самые безопасные автомобили, заслужившие высшие оценки по итогам испытаний.
В категории «Большой семейный автомобиль» лучшим оказался Hyundai Ioniq 6, добившийся исключительно высоких результатов (97%) за защиту взрослых пассажиров. В категории малых внедорожников и кроссовером самым безопасным признан Tesla Model Y, среди представительских автомобилей — Tesla Model S.
Также среди лидеров по обеспечению безопасности оказались два автомобиля китайских брендов. Среди малых семейных автомобилей высшую оценку заслужил Ora Funky Cat, а Wey Coffee 01 победил среди больших внедорожников.
«После некоторых менее чем успешных попыток проникнуть на европейский рынок в прошлом, несколько производителей демонстрируют, что китайские бренды теперь могут конкурировать по безопасности с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими брендами», — отмечается в сообщении EuroNCAP.
Ранее глава Stellantis Карлос Таварес предупредил о предстоящей жесткой конкуренции с китайскими автопроизводителями на европейском рынке.