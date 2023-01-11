Названы самые безопасные машины 2022 года

«После некоторых менее чем успешных попыток проникнуть на европейский рынок в прошлом, несколько производителей демонстрируют, что китайские бренды теперь могут конкурировать по безопасности с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими брендами», — отмечается в сообщении EuroNCAP.