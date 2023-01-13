В России возможен приход новых автомобильных брендов

Минимум 5-7 новых автобрендов появятся в РФ в 2023 году.
"Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", - цитирует РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, какие автомобили в России подорожали сильнее всего. Кроме того, стало известно, какие автомобили жители России покупали чаще всего в 2022 году.
В рейтинге особенно полюбившихся россиянам марок лидируют корейские Kia и Hyundai: автомобили этих брендов предпочли 10% и 9% покупателей соответственно