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1 час назад

В России возможен приход новых автомобильных брендов

Свободная прессаиещё 2

Минимум 5-7 новых автобрендов появятся в РФ в 2023 году.

В России возможен приход новых автомобильных брендов
Фото: ТАССТАСС

"Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", - цитирует РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, какие автомобили в России подорожали сильнее всего. Кроме того, стало известно, какие автомобили жители России покупали чаще всего в 2022 году.

В рейтинге особенно полюбившихся россиянам марок лидируют корейские Kia и Hyundai: автомобили этих брендов предпочли 10% и 9% покупателей соответственно

Автоэксперт,Hyundai,Kia,Игорь Моржаретто,
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