В России возможен приход новых автомобильных брендов

"Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы", - цитирует РИА Новости автоэксперт Игорь Моржаретто.