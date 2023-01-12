Дилеры подняли цены на популярный в России автомобиль

Дилеры решили поднять цены на популярный у россиян Nissan Terrano. Причины такого повышения пока что неизвестны.
«Ценовой диапазон на автомобили теперь составляет 1,8 млн – 2,1 млн рублей», – отмечают аналитики.
Раньше комплектация с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра составляла 1,7 миллиона рублей, то теперь выросла на 200 тысяч. У машины передний привод, механика, а максимальная скорость доходит до 167 км/ч. Разгоняется Nissan Terrano до 100 километров в час более чем за 10 секунд. Внутри также есть кондиционер, подогрев сидений, навигатор. Комплектация за 2,1 миллиона уже включает запуск с кнопки и систему стабилизации, передает AutoNews.
Ранее «Телеканал 360» писал о том, какую машину лучше выбрать. В основном россияне думают между отечественными и китайскими производителями.