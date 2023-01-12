Какие российские авто меньше всего теряют в цене при продаже

Названы отечественные автомобили, которые меньше всего теряют в цене при их перепродаже. В данном вопросе разбирались эксперты, во внимание принимались самые популярные марки машин, выпущенных в России.

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На протяжении 2022 года российский первичный и вторичный рынки значительно изменились. Машины зарубежных марок прибавили в стоимости более чем на 30%. То же относится и к отечественным авто.

Определённое влияние оказывает возросший срок владения автомобилями, а также дефицит предложения. Он возникает по причине того, что всё меньшее количество машин поступает в продажу на вторичный рынок.

Для каждого автолюбителя важно продать принадлежащую ему машину как можно выгоднее. Любой автовладелец, когда приобретает авто, рассчитывает на то, что бережное отношение к нему и своевременное обслуживание обеспечат долгий срок его службы. В таком случае через несколько лет автомобиль можно будет выгодно перепродать.

Существуют различные исследования, которые помогают установить так называемую остаточную стоимость транспортного средства, в частности, отечественного производства. Эксперты учитывают разницу в остаточной стоимости той или иной модели, выпущенной в России.

Согласно имеющейся информации, лидером по сохранности остаточной стоимости признан компактный внедорожник Lada Niva Legend (Lada 4x4). Спустя 3-4 года после приобретения, данная машина, имеющая под капотом 1,7-литровый мотор, обладает остаточным индексом 133,9%.

На второй позиции находится внедорожный автомобиль Ульяновского завода, речь идёт о модели Нunter. В моторном отсеке расположен бензиновый мотор с рабочей камерой 2,7 л. Индекс остаточной стоимости названого отечественного внедорожника составляет 131,5%.