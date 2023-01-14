Как найти угнанную машину: 7 советов

Россияне порой сталкиваются с угоном автомобилей. Однако существуют варианты, которые позволят найти машину. Портал Autonews разбирался, как нужно действовать в таком случае.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперты рекомендуют сначала убедиться в том, что речь идет именно о хищении. Для этого водителям следует связаться с родственниками или друзьями, у которых есть ключи от пропавшей машины. Не исключено, что это накладка или розыгрыш.

Видео дня

Кроме того, нужно убедиться в том, что автомобиль находится не на штрафстоянке. Это выяснить достаточно просто. В частности, такая опция доступна на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Водителю стоит обратиться в полицию в том случае, если автомобиль не эвакуировали на штрафстоянку, отмечает портал. После прибытия сотрудников МВД на место угона и оформления соответствующих документов следует пойти в ближайшее отделение полиции для подачи заявления об угоне.

Кроме того, эксперты рекомендуют в таких случаях обращаться в страховую компанию. Такая возможность есть у тех, кто ранее оформил полис каско. Однако подать заявление по страховому случаю можно в первые два дня после угона. Компенсация выплачивается в среднем через два месяца после обращения. Страховая выплата не предусмотрена, если автомобиль вернут владельцу до перечисления денег на счет.

Также специалисты считают целесообразным обход ближайших к месту угона дворов и парковок. Отмечается, что зачастую автоугонщики держат украденные машины недалеко от места кражи несколько дней. В случае нахождения автомобиля водитель не сможет забрать заявление об угоне.

Кроме того, жертвам угона советуют запрашивать записи с камер наблюдения. Для этого нужно обратиться в одну из управляющих компаний.

Последним шагом явление размещение объявления об угоне в социальных сетях. Шанс, что машина найдется, все-таки есть.