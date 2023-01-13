Как сильно подорожали популярные у россиян автомобили

Авторынок в 2022 году сильно изменился. Об этом можно судить по рейтингу востребованных у россиян марок и моделей и ценам на автомобили. Рассказываем, сколько стоили самые популярные российские и зарубежные модели машин в 2022 году и остаются ли они доступными по цене сейчас.

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В 2022 году на фоне ограниченных поставок европейских автомобилей вперед по продажам ожидаемо вырвались отечественные, китайские и корейские марки. И хотя по количеству проданных машин и те и другие просели по сравнению с показателями 2021 года, спрос все равно был.

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Автовладельцы иронично замечают, что дело тут не в популярности марок и предпочтениях россиян – особенно после скачка цен на машины с начала прошлого года. Вероятно, сейчас покупатели больше отталкиваются от того, что на рынке осталось из приемлемого по цене.

Посмотрим, сколько стоили автомобили из списка популярных в 2022 году и останутся ли они доступными в 2023-м. Для сравнения взяли минимальную стоимость новых авто, которую компании указывали на официальных сайтах. Правда, некоторые модели, например из Кореи, найти по рекомендованным розничным ценам сейчас практически нереально.

Российские автомобили

Популярные версии Lada «АвтоВАЗа» – седаны и внедорожники – подросли в цене, но не существенно. Например, начальная цена на седан Granta в прошлом году составляла около 600 тысяч рублей. В январе 2023 года стоимость авто стартует от 678 тысяч.

О том, что цены на Lada в 2023 году вырастут, еще в прошлом декабре говорил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Но, по его словам, в компании на начальном этапе заложили рост цен ниже инфляции.

Китайские марки

Автомобили из Китая продаются на российском рынке около 20 лет. Автоэксперты отмечают: изначально качеством авто из КНР не отличались, но и стоили при этом соответствующе. Сейчас ситуация другая. Качество у машин подтянулось, производители перестали массово копировать существующие решения и разрабатывают свои.

Цены вслед за этим выросли. А в 2022 году на ценообразовании дополнительно сказалась и кризисная ситуация на автомобильном рынке в России. По оценкам автожурналиста Максима Кадакова для «ФедералПресс», подавляющее большинство китайских марок воспользовалось этим и подняло цены почти на 50 %.

Корейские марки

Автомобили Kia и Hyundai несколько лет держались на верхних строчках по популярности в России. Но в прошлом году модели Rio, Solaris и Creta покупали существенно меньше – снижение по каждой из них составило более 60 %, подсчитал «Авостат».

Цены на модели поменялись не так ощутимо, как в случае с китайскими авто. Но падение популярности с ценой особо не связано – в автосалонах просто очень мало этих авто. Судьба Hyundai и Kia в России остается туманной: местные производства пока не выпускают автомобили, но компании официально еще остаются в стране.