Эксперты назвали слабые места автомобиля Lada Vesta

Модель Lada Vesta является флагманом концерна «АвтоВАЗ». Готовится к выпуску обновлённая Vesta NG, далее выйдет cпорт-версия данной модификации. Эксперты назвали слабые места ведущей «вазовской» легковушки.

Фото: Car.ru Car.ru

Первые машины названой модели начали производить с 2015 года. Новый автомобиль сменил морально устаревшую ВАЗ-2170 Priora.

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Через два года с конвейера начал сходить пятидверный универсал Vesta. Также как и седан, он сразу нашёл своих покупателей, на данную модель наблюдался устойчивый спрос. В настоящее время производство Vesta перенесли из Ижевска в Тольятти, на головное предприятие.

Пробег первых машин данной модели сейчас составляет 80-100 тысяч километров. Начали показывать себя слабые места в конструкции, что не прошло мимо внимания экспертов.

Кузов обращает на себя внимание тем, что толщина лакокрасочного покрытия тонкая, это особенно видно по переднему бамперу. Через 2-3 года после начала эксплуатации машины он начинает покрываться многочисленными царапинами и сколами.

Вместе с тем, на крыльях и капоте ржавых пятен не наблюдается благодаря гальванической обработке кузова, кроме крыши. По данной причине следует тщательно следить за её мельчайшими повреждениями от дорожных камней, воздействия дождей и снега.

Крайне затруднительно выправить элементы кузова в местах сложных изгибов, что значительно влияет на стоимость ремонта. Негативным моментом является ускоренное появление мельчайших царапин на боковых окнах седанов и универсалов Lada Vesta.

Из-за их «мягкости» они достаточно быстро покрываются царапинами. Отрицательное влияние оказывают и жёсткие уплотнители.

Под капотом машины расположен 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. Данный ДВС, как выяснилось, любит «кушать» масло, что приводит к необходимости часто проверять его уровень. У более «свежих» машин модели Vesta данная проблема решена.

Замечания вызывает роботизированная КПП – через 7 тыс. километров пробега появляются рывки при переключениях. Механической коробки или бесступенчатого вариатора это не касается. Есть замечания и по подвеске. Ещё одной проблемой являются скрипящие втулки стабилизатора.

Автовладельцы были вынуждены чаще смазывали детали, но такие действия ненадолго решали данную проблему. На более поздних версиях этот вопрос решен.

Порой подводит выпускная система. Вследствие быстрого ржавления гофра может прогореть, причём в самый неподходящий момент.