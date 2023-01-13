Россиянам дали советы по выбору идеального семейного автомобиля

Всем известна поговорка: «Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения». В отдельных случаях не просто средство передвижения, а предмет острой необходимости. Например, для семей с детьми. Спортивный кабриолет, без сомнения, будет говорить о хорошем вкусе и достатке владельца, но вряд ли он подойдет для ежедневных поездок в школу, тем более – зимой. Как выбрать подходящий семейный автомобиль и какие доступные модели заслуживают внимания покупателей – в материале «ФедералПресс».

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Очевидно, что автомобиль для семьи с детьми должен быть просторнее и безопаснее, чем «спорткары» холостяков. В то же время это не единственный критерий для машины, которую стоит приобретать для поездок с детьми, и правильно подобранный вариант окажется даже практичнее и экономнее других моделей. Рассмотрим критерии «семейного авто».

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Безопасность

Безопасность – самый важный критерий. Хороший семейный автомобиль должен быть оснащен минимум шестью подушками безопасности и ремнями. Хорошим дополнением к ним станут подушки для коленей и надувные шторы. А если в семье маленький ребенок, лучше выбирать модель со специальным креплением для детского кресла Isofix.

Надежность

Конечно, никто не хочет приобретать автомобиль, который будет ломаться каждый месяц. Особенно актуально это становится, если надо ежедневно возить детей на учебу. Поэтому семейный автомобиль должен не простаивать в автомастерских и быть всегда доступен для использования. Важным критерием надежности является не только своевременно пройденное ТО, но и распространенность модели. Даже при самой большой любви к корветам 50-х годов вряд ли получится быстро найти на них необходимую деталь в отечественных автосервисах.

Комфорт

Когда мы говорим о комфорте, то не о том, что кому-то удобно на сидении. В семейном авто комфортно должно быть находиться и ехать всей семье, а дети, как правило, сильнее устают в дороге. Следует обратить внимание на следующие критерии:

Эргономичность

Все необходимое для водителя должно быть у него под рукой. Отличными вариантами являются авто, у которых есть мультируль, позволяющий управлять всеми функциями машины одним нажатием.

Удобство для пассажиров на задних сидениях. При выборе семейного автомобиля нужно понимать, что удобно и комфортабельно должно быть всем. Исходя из этого стоит ориентироваться на модели с просторным задним диваном.

Климат-контроль позволит установить комфортную температуру и не открывать окна во время движения. Не менее важной будет функция подогрева сидений и дистанционный запуск с возможность прогрева автомобиля.

Очень большой багажник

Поскольку речь идет о семейном автомобиле, стоит готовиться к перевозке большого количества вещей. Даже не обязательно каждые выходные выезжать за город, чтобы понять важность большого багажника – достаточно отдать ребенка в спортивную секцию и дважды в неделю возить в машине сумку со снаряжением. Помимо этого, в багажнике должна быть запаска, инструменты и, разумеется, аптечка. В отдельных случаях – даже коляска. В идеале багажник должен обладать объемом примерно 400–500 литров.

Экономичность

Сюда можно отнести все: уплата транспортного налога, расходы на топливо, стоимость техобслуживания и ремонта, а также страховка.

Стоит понимать, что семейное авто – на то и семейное, что им может пользоваться не один человек, а любой из членов семьи, владеющий водительскими правами.

Доступные модели

Сегодня рынок автомобилей в России переживает не лучшие времена. Многие компании «уходят» с рынка, а оставшиеся модели стоят слишком дорого. Об особенностях выбора семейного автомобиля корреспонденту «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Евгений Барабас.

«Я бы сейчас не строил иллюзий по поводу покупки семейного автомобиля. По большому счету ничего за адекватные деньги у нас сейчас не осталось. То, что осталось, стоит столько, что среднестатистическая семья с детьми просто не может себе позволить», – обозначил проблему автоэксперт.

По его словам, отечественные автопроизводители еще не привыкли ориентироваться на потребности семей с детьми.

«Из российских автомобилей в качестве семейного подойдет только семиместный Largus, который до недавнего времени еще подходил под критерии доступного семейного автомобиля. На данный момент не могу сказать, в каком состоянии сейчас находится выпуск этой модели, хотя даже когда она выпускалась, у нее третий ряд был «собачий» – слишком мало места, и она формально подходила для большой семьи», – пояснил Барабас.

Главным критерием при выборе семейного автомобиля эксперт считает именно вместимость, которая обеспечивает и комфорт, и определенную безопасность. Единственная проблема – достаточно большие автомобили сейчас будут стоить слишком дорого.

«Если ориентироваться на такие критерии семейного автомобиля, как размер и комфорт для большого числа людей, то нужна машина с возможностью раскрытия третьего ряда сидений. Пусть эта возможность будет символическая, но она увеличивает пространство салона. Во всем миру именно этот критерий считается основным при выборе семейного автомобиля. И ничего подходящего у нас сейчас нет. Есть премиальные автомобили, но по деньгам это неадекватно», – рассказал Евгений Барабас.

При этом эксперт назвал более-менее доступные в цене семейные авто. Правда, появляются они в России только неофициально и практически всегда – подержанными.