Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
23 минуты назад

Аналитики допустили рост российского авторынка на 25% в 2023 году

Газета.Ruиещё 1

Российские автодилеры могут продать 780 тыс. легковых машин в этом году при позитивном сценарии развития событий.

Аналитики допустили рост российского авторынка на 25% в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сравнению с 2022 годом показатель увеличится на 25%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Базовый прогноз агентства предполагает увеличение продаж легковушек на 4% в этом году, до 650 тыс. штук. Но, как уточнили аналитики "Автостата", в реальности будет продано 650–780 тыс. легковых машин в этом году.

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что наиболее вероятен сценарий, допускающий продажу 770 тыс. легковых машин в 2023 году.

Аналитики пояснили, что на объем продаж легковушек будет влиять несколько факторов. В том числе – геополитическая ситуация, курсы валют, объемы производства машин и их поставок, в частности, из Китая.

Как ранее сообщала "Газета.Ru", новые бренды автомобилей из Китая и Вьетнама могут выйти на авторынок России в этому году, также присутствует вероятность появления представителей иранского автопрома.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители