Аналитики допустили рост российского авторынка на 25% в 2023 году

Российские автодилеры могут продать 780 тыс. легковых машин в этом году при позитивном сценарии развития событий.

По сравнению с 2022 годом показатель увеличится на 25%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Базовый прогноз агентства предполагает увеличение продаж легковушек на 4% в этом году, до 650 тыс. штук. Но, как уточнили аналитики "Автостата", в реальности будет продано 650–780 тыс. легковых машин в этом году.

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что наиболее вероятен сценарий, допускающий продажу 770 тыс. легковых машин в 2023 году.

Аналитики пояснили, что на объем продаж легковушек будет влиять несколько факторов. В том числе – геополитическая ситуация, курсы валют, объемы производства машин и их поставок, в частности, из Китая.