В чем опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО

При покупке подержанного автомобиля с газобаллонным оборудованием (ГБО) высок риск, что оно монтировалось непрофессионально или с нарушениями стандартов безопасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник отметил, что такая проблема довольно распространена — автовладельцы в попытке сэкономить самостоятельно ставят ГБО, используя запчасти бытовых газовых систем. Это в большинстве случаев и становится причиной взрыва автомобилей с ГБО.
«Приобретая подержанную машину с ГБО, вы не знаете, кто и как устанавливал на нее оборудование, как его обслуживали. Хорошо, если есть подтверждающие документы о том, что система сертифицирована и безопасна. Хуже, когда это кустарно сделанное ГБО с применением тех же бытовых хозяйственных редукторов. В этом случае есть большой риск, что баллон разгерметизируется и автомобиль взлетит на воздух. Это лишь вопрос времени», — сказал Баканов.
По словам эксперта, самая серьезная опасность в автомобиле с ГБО – утечка газа. При покупке машины необходимо исследовать все соединения и патрубки на предмет трещин и надрывов. Если есть подозрения, что система старая или долго не обслуживалась, то лучше отказаться от покупки.
Для газовой техники очень важно стехиометрическое число, которое представляет собой правильное соотношение воздуха и сжигаемого количества топлива, подчеркнул Баканов. Для бензина это одни показатели, для газа — совершенно другие. Если газовая аппаратура настроена неправильно и мотор работает на обедненной смеси, то есть риск появления детонации в цилиндрах, отметил специалист.
Самый идеальный вариант баллона в газовом авто – композитный: в отличии от металлического, он не взрывается, а воспламеняется.