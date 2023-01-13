Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Автоэксперт Баканов рассказал об опасности покупки подержанного автомобиля с ГБО

Газета.Ru

При покупке подержанного автомобиля с газобаллонным оборудованием (ГБО) высок риск, что оно монтировалось непрофессионально или с нарушениями стандартов безопасности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник отметил, что такая проблема довольно распространена — автовладельцы в попытке сэкономить самостоятельно ставят ГБО, используя запчасти бытовых газовых систем. Это в большинстве случаев и становится причиной взрыва автомобилей с ГБО.

В чем опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО
Фото: РИА Новости/Максим БогодвидРИА Новости/Максим Богодвид

«Приобретая подержанную машину с ГБО, вы не знаете, кто и как устанавливал на нее оборудование, как его обслуживали. Хорошо, если есть подтверждающие документы о том, что система сертифицирована и безопасна. Хуже, когда это кустарно сделанное ГБО с применением тех же бытовых хозяйственных редукторов. В этом случае есть большой риск, что баллон разгерметизируется и автомобиль взлетит на воздух. Это лишь вопрос времени», — сказал Баканов.

По словам эксперта, самая серьезная опасность в автомобиле с ГБО – утечка газа. При покупке машины необходимо исследовать все соединения и патрубки на предмет трещин и надрывов. Если есть подозрения, что система старая или долго не обслуживалась, то лучше отказаться от покупки.

Для газовой техники очень важно стехиометрическое число, которое представляет собой правильное соотношение воздуха и сжигаемого количества топлива, подчеркнул Баканов. Для бензина это одни показатели, для газа — совершенно другие. Если газовая аппаратура настроена неправильно и мотор работает на обедненной смеси, то есть риск появления детонации в цилиндрах, отметил специалист.

Самый идеальный вариант баллона в газовом авто – композитный: в отличии от металлического, он не взрывается, а воспламеняется.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители