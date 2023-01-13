В чем опасность покупки подержанного автомобиля с ГБО

«Приобретая подержанную машину с ГБО, вы не знаете, кто и как устанавливал на нее оборудование, как его обслуживали. Хорошо, если есть подтверждающие документы о том, что система сертифицирована и безопасна. Хуже, когда это кустарно сделанное ГБО с применением тех же бытовых хозяйственных редукторов. В этом случае есть большой риск, что баллон разгерметизируется и автомобиль взлетит на воздух. Это лишь вопрос времени», — сказал Баканов.