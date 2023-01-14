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2 часа назад

Автоэксперт Гудков объяснил, почему важно прогревать двигатель машины зимой

Вечерняя Москва

Прогрев двигателя в холодную погоду продлевает срок его службы. Если этим пренебречь, критическая поломка может произойти даже в самом начале поездки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Автоэксперт Гудков объяснил, почему важно прогревать двигатель машины зимой
Фото: depositphotosdepositphotos

По словам Гудкова, прогрев двигателя имеет важный практический смысл. Дело в том, что в промерзшем двигателе замерзает масло, и в таком виде оно обладает худшими смазывающими свойствами. Кроме того, между деталями двигателя увеличиваются все зазоры, из-за чего растет его механический износ.

При этом прогревать двигатель слишком долго не имеет смысла, уверен Гудков.

— Оптимально — дать двигателю немного поработать до момента, когда масло хотя бы чуть-чуть прогреется. Обычно это минута или несколько минут в сильный мороз. Греть двигатель до рабочей температуры бессмысленно — вы будете просто топливо впустую расходовать, а слегка прогретый мотор все равно чувствует себя гораздо комфортнее, чем полностью промерзший, — объяснил специалист.

Также в прогреве нуждается коробка передач — это снизит ее износ на первых километрах. Если механическая коробка передач прогревается самостоятельно, то в случае с автоматом для прогрева можно перед выездом перевести рычаг в положение «drive» и постоять в таком положении одну или две минуты.

— Можно навредить машине, если вообще не прогревать ее и сразу с места дать большую нагрузку, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин перечислил способы защитить машину от севшего аккумулятора на морозе.

Автоэксперт,Минтранс РФ,
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