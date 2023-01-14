Раскрыта внешность нового рамного внедорожника Tank

Great Wall раскрыл внешность нового рамного внедорожника Tank 700. Официальный снимок вездехода подтверждает, что серийный «семисотый» будет отличаться от Tank 300 и 500 по дизайну, но сюрпризов по технике не ожидается. Особенностями новинки станут внушительные углы въезда/съезда, солидный клиренс, мощный V6 под капотом и трансмиссия с полным внедорожным арсеналом. В списке заводских опций — лебёдка и «грязевые» 22-дюймовые шины.

Фото: motor.ru motor.ru

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Great Wall поделился фотографией нового Tank 700 после того, как Минпромторг КНР слил в Сеть и изображения, и основные характеристики новинки. Сертификационный орган показал внедорожник в небогатой комплектации на 20-дюймовых колёсах, а на официальном снимке «семисотый» с максимальным оснащением в более брутальном ракурсе.

Длина/ширина/высота возможного флагмана Tank — 5090/2061/1952 миллиметра, колёсная база — 3000 миллиметров, снаряжённая масса — от 2700 килограммов. «Пятисотый» уступает по всем габаритам, однако салон «семисотого» может быть не столь роскошным.

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На старте продаж Tank 700 получит бензиновый твин-турбо V6 мощностью 360 лошадиных сил в связке с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Вероятны блокировки межколёсных дифференциалов и обилие внедорожных режимов. Ожидаемы и гибридные версии на основе 2,0-литровой «турбочетвёрки».