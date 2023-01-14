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54 минуты назад

Great Wall раскрыл внешность нового рамного внедорожника Tank

Motor.ru

Great Wall раскрыл внешность нового рамного внедорожника Tank 700. Официальный снимок вездехода подтверждает, что серийный «семисотый» будет отличаться от Tank 300 и 500 по дизайну, но сюрпризов по технике не ожидается. Особенностями новинки станут внушительные углы въезда/съезда, солидный клиренс, мощный V6 под капотом и трансмиссия с полным внедорожным арсеналом. В списке заводских опций — лебёдка и «грязевые» 22-дюймовые шины.

Раскрыта внешность нового рамного внедорожника Tank
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Great Wall поделился фотографией нового Tank 700 после того, как Минпромторг КНР слил в Сеть и изображения, и основные характеристики новинки. Сертификационный орган показал внедорожник в небогатой комплектации на 20-дюймовых колёсах, а на официальном снимке «семисотый» с максимальным оснащением в более брутальном ракурсе.

Длина/ширина/высота возможного флагмана Tank — 5090/2061/1952 миллиметра, колёсная база — 3000 миллиметров, снаряжённая масса — от 2700 килограммов. «Пятисотый» уступает по всем габаритам, однако салон «семисотого» может быть не столь роскошным.

motor.ru

На старте продаж Tank 700 получит бензиновый твин-турбо V6 мощностью 360 лошадиных сил в связке с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Вероятны блокировки межколёсных дифференциалов и обилие внедорожных режимов. Ожидаемы и гибридные версии на основе 2,0-литровой «турбочетвёрки».

Презентация Tank 700 состоится в Китае весной. На внутренний рынок внедорожник выйдет в первом полугодии, а экспорт уже в этом году выглядит маловероятным. Другие модели суббренда Tank доберутся до России в ближайшие месяцы: характеристики «трёхсотого» и «пятисотого» известны, в секрете держатся только комплектации и рублёвые цены.

Автоэксперт,Минпромторг,
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