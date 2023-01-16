Эксперт посоветовал, как сократить расход топлива зимой

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей раскрыл действенный способ сократить расход топлива автомобиля во время зимней эксплуатации автомобиля. По словам эксперта необходимо экономить на мелочах. Это даст хороший результат.
Например, не стоит прогревать долго автомобиль. Нужно пару минут поработать двигателю и медленно начать движение. Так двигатель быстрее прогреется, а расход топлива сократится.
Также важно очистить машину от снега, так как он дает лишние килограммы и ухудшает аэродинамику, что также ведет к усиленному расходу топлива.
Эксперт рекомендует использовать масло 0W-40, а не 10W-40.
Дополнительно лучше убрать из машины лишние вещи, чтобы снизить вес транспорта.