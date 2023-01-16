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48 минут назад

Автоэксперт Алексей Ревин назвал способ сократить расход топлива автомобиля зимой

Южный автомобиль

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей раскрыл действенный способ сократить расход топлива автомобиля во время зимней эксплуатации автомобиля. По словам эксперта необходимо экономить на мелочах. Это даст хороший результат.

Эксперт посоветовал, как сократить расход топлива зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Например, не стоит прогревать долго автомобиль. Нужно пару минут поработать двигателю и медленно начать движение. Так двигатель быстрее прогреется, а расход топлива сократится.

Также важно очистить машину от снега, так как он дает лишние килограммы и ухудшает аэродинамику, что также ведет к усиленному расходу топлива.

Эксперт рекомендует использовать масло 0W-40, а не 10W-40.

Дополнительно лучше убрать из машины лишние вещи, чтобы снизить вес транспорта.

Автоэксперт,
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