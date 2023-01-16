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1 час назад

Автокриминалист Шелков назвал нестандартные признаки скрученного пробега автомобиля

Газета.Ru

Иногда скрученный пробег у автомобиля выявляется по неочевидным признакам, среди которых засечки и задиры на приборной панели, данные о техобслуживании и другие недостатки, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Автокриминалист назвал нестандартные признаки скрученного пробега
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Чтобы выявить, реальны ли показания на одометре, рассчитывается среднестатистический пробег, который зависит от условий эксплуатации и города, в котором находится машина. В Москве средний пробег составляет 20-25 тыс. км в год. Можно умножить его на возраст автомобиля и получить его примерный пробег», — рассказал Шелков.

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На некоторых автомобилях пробег скручивается при снятии приборной панели — следы ее демонтажа могут указывать на то, что в показания одометра вносились изменения, отметил собеседник. При выборе машины на «вторичке» следует изучить регламент ее обслуживания и посмотреть, какое именно ТО проходилось на каждом интервале пробега, посоветовал он.

«Надо посмотреть износ приводных натяжителей, ремня генератора, тормозных дисков и колодок. Следующий этап — осмотр салона, уровень замутненности фар, количество сколов на бампере. Впрочем, здесь важно понимать, что условия эксплуатации могут быть разные», — объяснил специалист.

Также автоэксперт порекомендовал проверять машины через информационные ресурсы в интернете, приобретая различные отчеты, и изучить, когда и на каком пробеге автомобиль получал диагностическую карту. «Пробить» данные о машине можно и по старым объявлениям о ее продаже, которые индексируются поисковиками.

Еще один способ связан с показателем суточного пробега и средней скорости в бортовом компьютере при условии, что эти данные не обнулялись на протяжении нескольких тысяч километров. Пробег можно поделить на среднюю скорость передвижения и сопоставить эти данные, рассказал собеседник.

Выявить скрученный пробег по потертостям на руле и другим признакам износа салона сейчас непросто, поскольку продавцы часто прибегают к услугам детейлинга и автохимии, которые помогают скрыть следы эксплуатации, указал собеседник.

Автоэксперт,
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