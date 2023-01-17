Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер телефон

Deita.ru

Российские автовладельцы, которые беззаботно оставляют номера своих телефонов под лобовым стеклом, даже не задумываются над тем, что они могут стать жертвами мошенников.

Почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер своего телефона
Фото: DEITA.RUDEITA.RU

Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По её словам, зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать об автолюбителе многое другое: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и иную важную информацию.

Как в последствии использовать полученные сведения для осуществления различных мошеннических схем — это уже дело техники, объяснил эксперт. Среди распространённых уловок — звонки «свидетелей» или «потерпевших» от несуществующего ДТП.

Жулики могут начать рассказывать человеку то, что он якобы скрылся с места аварии. Таким образом они могут попытаться начать вымогать с водителя деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД на место ДТП, которого на самом деле просто не было.

Другим распространенным способом мошенничества является предложение выкупа авто. С помощью этого метода злоумышленники узнают критические данные банковской карты владельца машины и снимают оттуда все денежные средства.

Автоэксперт,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители