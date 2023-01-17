Почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер своего телефона

Российские автовладельцы, которые беззаботно оставляют номера своих телефонов под лобовым стеклом, даже не задумываются над тем, что они могут стать жертвами мошенников.
Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».
По её словам, зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, при помощи приложений на смартфоне можно узнать об автолюбителе многое другое: имя, фамилию, данные о том, как он записан в телефонах других людей и иную важную информацию.
Как в последствии использовать полученные сведения для осуществления различных мошеннических схем — это уже дело техники, объяснил эксперт. Среди распространённых уловок — звонки «свидетелей» или «потерпевших» от несуществующего ДТП.
Жулики могут начать рассказывать человеку то, что он якобы скрылся с места аварии. Таким образом они могут попытаться начать вымогать с водителя деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД на место ДТП, которого на самом деле просто не было.
Другим распространенным способом мошенничества является предложение выкупа авто. С помощью этого метода злоумышленники узнают критические данные банковской карты владельца машины и снимают оттуда все денежные средства.