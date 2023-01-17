Автодилеры высказались о перспективах иранских машин в России

«Перспективы пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили. Если их цена будет привлекательней, чем у конкурентов, иранские седаны массового сегмента могут занять свою нишу на российском рынке, особенно как авто для корпоративных парков», — сказали в пресс-службе.