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57 минут назад

Автодилеры высказались о возможных перспективах иранских машин в России

RT на русскомиещё 4

В пресс-службе ГК «Автодом» прокомментировали сообщение, что Иран не исключает создания совместного производства автомобилей с Россией.

Автодилеры высказались о перспективах иранских машин в России
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает газета «Известия».

«Перспективы пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили. Если их цена будет привлекательней, чем у конкурентов, иранские седаны массового сегмента могут занять свою нишу на российском рынке, особенно как авто для корпоративных парков», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для этого потребуется локализация производства в России или же локализация сборки комплектующих.

«Клиентам важно обладать информацией о гарантийном обслуживании авто, страховании и кредитных программах», — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях иранских машин.

Автоэксперт,
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