Автодилеры высказались о перспективах иранских машин в России

В пресс-службе ГК «Автодом» прокомментировали сообщение, что Иран не исключает создания совместного производства автомобилей с Россией.
Об этом сообщает газета «Известия».
«Перспективы пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили. Если их цена будет привлекательней, чем у конкурентов, иранские седаны массового сегмента могут занять свою нишу на российском рынке, особенно как авто для корпоративных парков», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что для этого потребуется локализация производства в России или же локализация сборки комплектующих.
«Клиентам важно обладать информацией о гарантийном обслуживании авто, страховании и кредитных программах», — говорится в сообщении.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях иранских машин.