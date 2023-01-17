Автоэксперт оценил идею ввести мораторий на оформление ОСАГО

В случае введения моратория на оформление полисов ОСАГО существует риск появления случаев разборок на дорогах и вымогательства средств с виновников ДТП, как это было в России в 1990-е годы. Об этом в разговоре с Рамблером заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя соответствующую инициативу члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова.
Ранее Кабанов написал в своем Telegram-канале, что в России назрела необходимость введения моратория на оформление полисов ОСАГО до тех пор, пока проблемы с ремонтом автомобилей в стране не будут решены. По словам Кабанова, сейчас страховой ремонт автомобилей "фактически сведен к нулю", так как возникли проблемы с автозапчастями, но автовладельцы по-прежнему обязаны покупать ОСАГО и несут ответственность за отсутствие полиса.
В настоящее время станции технического обслуживания зачастую не могут осуществлять ремонт автомобилей, согласно прописанным в законах нормах, подчеркнул Моржаретто.
"Но у человека всегда остается возможность получить средства, самостоятельно найти станцию и сделать там ремонт за деньги, а если полученной после ДТП суммы не хватит - подать в суд на виновника аварии, чтобы возместить недостающую сумму. Да, это сложнее, чем было раньше. Но надо понимать, что у нас не решена проблема с запчастями", — заявил собеседник Рамблера.
Автоэксперт предположил, что в нынешней ситуации следовало бы увеличить сроки ремонта по ОСАГО, разрешив при этом использовать бывшие в употреблении запчасти.
"Например, в Европе проводить ремонт с использованием б/у запчастей разрешено при соблюдении определенных правил. Так что давайте цивилизованно пропишем такие правила", — заключил специалист.
В конце декабря прошлого года президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью газете "Известия" сообщил, что в первом квартале 2023 года в некоторых регионах России могут запустить пилотный проект по легализации использования бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО.