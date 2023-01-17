Автоэксперт оценил идею ввести мораторий на оформление ОСАГО

Сейчас главная проблема заключается в том, что ремонт по ОСАГО не могут выполнять в 30-дневный срок, чего требует закон "О защите прав потребителей". Так происходит, потому что есть затруднения с поставками запчастей для автомобилей, стоимость которых выросла. Ремонт сделать могут, просто в нынешней ситуации произвести его по закону крайне сложно.



Отменить ОСАГО проще простого, только в таком случае мы вернемся в начало 1990-х годов - будут разборки на дорогах. У виновников ДТП начнут требовать деньги или ключи от квартиры, мол, ты разбил мою машину - плати. Собственно, благодаря системе ОСАГО ситуация на российских дорогах во многом стала цивилизованней.

Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ