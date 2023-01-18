Представлен первый полноприводный Chevrolet Corvette

Концерн General Motors ударно отметил 70-летие Chevrolet Corvette: в канун юбилея американцы представили полноприводную версию E-Ray! Суперкар с четырьмя ведущими колёсами стал гибридом, однако техническая начинка оказалась с сюрпризом. Первый полноприводный Chevrolet Corvette обходится без подзарядки от розетки, способен разменять 60 миль в час (96 километров в час) за рекордные 2,5 секунды или бесшумно красться по жилым кварталам в режиме Stealth.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Не спутать Corvette E-Ray с другими одноимёнными суперкарами смогут только фанаты Chevrolet: снаружи отличия гибрида сведены к минимуму. Дизайнеры добавили оригинальные диски и новые цвета кузова, но в остальном постарались по максимуму использовать аэродинамический обвес «заряженного» Corvette Z06. Единственное внешнее сходство с базовым Corvette С8 Stingray — выхлоп с двустволками по краям бампера.

Видео дня

Под знакомым корпусом скрывается видоизменённая начинка. Спереди появился электродвигатель (163 силы, 165 Нм), который питается от литий-ионного аккумулятора, спрятанного в центральном тоннеле между сиденьями. Сзади сохранился 6,2-литровый атмосферный V8 LT2 (502 силы, 637 Нм), знакомый по обычному Corvette с пакетом Z51. Пиковая отдача двухмоторной установки — 665 лошадиных сил, но такая мощность доступна кратковременно, пока заряжена батарея.

Механической связи между электрическим и бензиновым двигателями нет: синхронизация полного привода eAWD достигается за счёт электронного управления. Электромотор вращает передние колёса через одноступенчатый редуктор, 6,2-литровый «атмосферник» передаёт тягу назад через 8-ступенчатый преселективный «робот».

В зависимости от ездового режима Corvette E-Ray может быть передне-, задне- или полноприводным, но без ограничений можно ездить только с классическим приводом. Особенность гибрида — усовершенствованная система деактивации четырёх цилиндров, которая позволит экономить топливо при спокойной езде.

Motor.ru

Запас хода на электротяге Chevrolet не указывает, но миниатюрный аккумулятор ёмкостью 1,9 киловатт-часа подразумевает короткие поездки в бесшумном режиме Stealth со скоростью не выше 72 километров в час. После разрядки батареи автоматически запустится бензиновый мотор. Подзаряжать гибрид от розетки не нужно: восполнить запас энергии можно за счёт рекуперативного торможения.

Chevrolet считает Corvette E-Ray «всепогодным» суперкаром, поэтому с завода гибрид обут во всесезонные шины Michelin Pilot Sport. Ещё один плюс к практичности — де факто неизменный объём переднего багажника. Несмотря на электропривод, вместимость уменьшилась всего на пару литров.

Motor.ru

В актуальном семействе Corvette гибрид быстрейший на прямой: с места до 60 миль в час (96 километров в час) новинка разгоняется за 2,5 секунды, а четверть мили покоряется суперкару за 10,5 секунды. Показатели Corvette Z06 хуже на 0,1 секунды. Будет ли E-Ray самым проворным на треке — открытый вопрос. По сравнению с базовым «Корветом» в кузове тарга сухая масса увеличилась на 182 килограмма до 1712 килограммов. Для сравнения снаряжённая масса заряжаемого гибрида Ferrari 296 GTB — 1735 килограммов.

Изнутри Corvette E-Ray проще всего узнать по скину цифровой приборной панели и расширенному меню ездовых настроек. Однако «лишних» кнопок на консоли не появилось, а разница в декоре минимальна. По оснащению гибрид превосходит традиционные бензиновые версии: не придётся доплачивать за углерод-керамические тормоза Brembo (с шестипоршневыми суппортами спереди и четырёхпоршневыми сзади), адаптивную подвеску и облегчённый 12-вольтовый аккумулятор. Среди наиболее дорогих опций — диски из углеродного волокна за 10 тысяч долларов.

Chevrolet Corvette E-Ray оказался не дёшев: за гибрид в кузове тарга просят от 104,3 тысячи долларов, за бензин-электрический кабриолет — от 111,3 тысячи долларов. Поставки новинки начнутся во втором полугодии. Для сравнения базовый Corvette C8 Stingray стоит в США от 64,5 тысячи долларов, а самый доступный Corvette Z06 обойдётся в 105,3 тысячи долларов.