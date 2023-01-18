Автоэксперт спрогнозировал снижение доли европейских машин в РФ в 2023 году

В 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Союза автоэкспертов и оценщиков Олега Амирова.
«Массовые автомобили европейского производства в 2023 году в России перестанут покупать. Люди будут покупать аналогичные по уровню машины китайского производства, но за меньшие деньги и в более «жирной» комплектации», – пояснил эксперт.
Падение спроса на недорогие машины европейских автопроизводителей приведет к к тому, что россияне просто перестанут их покупать. Однако премиальные европейские автомобили будут по-прежнему поставляться на российский рынок в рамках параллельного импорта. Подорожание не станет помехой для тех людей кто «не считает денег», сказал Амиров.
Ранее сообщалось, что автодилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в первом квартале 2023 года на 40%. По данным аналитиков, за указанный период на рынке будет продано менее 150 тыс. машин.