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1 час назад

Автоэксперт Амиров спрогнозировал снижение доли европейских машин в РФ в 2023 году

Газета.Ru

В 2023 году массовые модели автомобилей европейского производства будут постепенно исчезать с российского рынка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Союза автоэкспертов и оценщиков Олега Амирова.

Автоэксперт спрогнозировал снижение доли европейских машин в РФ в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Массовые автомобили европейского производства в 2023 году в России перестанут покупать. Люди будут покупать аналогичные по уровню машины китайского производства, но за меньшие деньги и в более «жирной» комплектации», – пояснил эксперт.

Падение спроса на недорогие машины европейских автопроизводителей приведет к к тому, что россияне просто перестанут их покупать. Однако премиальные европейские автомобили будут по-прежнему поставляться на российский рынок в рамках параллельного импорта. Подорожание не станет помехой для тех людей кто «не считает денег», сказал Амиров.

Ранее сообщалось, что автодилеры ожидают падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в первом квартале 2023 года на 40%. По данным аналитиков, за указанный период на рынке будет продано менее 150 тыс. машин.

Автоэксперт,
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