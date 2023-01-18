Шинный испытатель рассказал, почему дорожная химия «убивает» покрышки

«Ни одна производящая шины компания не проводит тесты воздействия реагентов на их продукцию. Тем не менее, если зимой произошел прокол, есть большая вероятность, что покрышка разрушится. Дело в том, что даже если вам в сервисе хорошо заделают дыру жгутом или наложат заплатку, все равно внутрь будут попадать вода вперемешку с реагентами. Это опасная смесь. Из-за химических соединений начнет сильно корродировать металлокорд, что может привести к его разрушению. В итоге снизится эксплуатационный срок шины. Появится выпуклость, которую еще называют грыжей, а с такой проблемой ездить категорически нельзя», — сказал Растегаев.