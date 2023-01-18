Шинный испытатель рассказал, почему дорожная химия «убивает» покрышки

Реагенты, которыми посыпают дороги в РФ, разрушают автомобильную шину при наличии в ней проколов и порезов, также дорожная химия — причина вылета шипов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный испытатель газеты «Авторевю» Олег Растегаев. По его словам, если в покрышке образовался прокол, то внутрь проникает агрессивная химическая смесь, которая со временем может разрушить металлокорд, являющийся каркасом прочности шины.
«Ни одна производящая шины компания не проводит тесты воздействия реагентов на их продукцию. Тем не менее, если зимой произошел прокол, есть большая вероятность, что покрышка разрушится. Дело в том, что даже если вам в сервисе хорошо заделают дыру жгутом или наложат заплатку, все равно внутрь будут попадать вода вперемешку с реагентами. Это опасная смесь. Из-за химических соединений начнет сильно корродировать металлокорд, что может привести к его разрушению. В итоге снизится эксплуатационный срок шины. Появится выпуклость, которую еще называют грыжей, а с такой проблемой ездить категорически нельзя», — сказал Растегаев.
Реагенты также могут стать причиной вылета шипов, сделанных из стали. По словам эксперта, шинные компании делают на них специальное покрытие, но в результате естественного износа оно стирается. На шипы попадают реагенты и начинается коррозия, которая «съедает» металл. В результате шипы становятся тоньше, раскачиваются в своих посадочных местах и вылетают, подчеркнул эксперт.
Ранее шинный испытатель журнала «За рулем» Мишин говорил в беседе с «Газетой.Ru», что повторная ошиповка или дошиповка зимних автомобильных шин отрицательно сказывается на их сцепных характеристиках, что в итоге может стать причиной ДТП.