Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Шинный эксперт Олег Растегаев: реагенты «убивают» колеса с проколами

Газета.Ru

Реагенты, которыми посыпают дороги в РФ, разрушают автомобильную шину при наличии в ней проколов и порезов, также дорожная химия — причина вылета шипов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал шинный испытатель газеты «Авторевю» Олег Растегаев. По его словам, если в покрышке образовался прокол, то внутрь проникает агрессивная химическая смесь, которая со временем может разрушить металлокорд, являющийся каркасом прочности шины.

Шинный испытатель рассказал, почему дорожная химия «убивает» покрышки
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Ни одна производящая шины компания не проводит тесты воздействия реагентов на их продукцию. Тем не менее, если зимой произошел прокол, есть большая вероятность, что покрышка разрушится. Дело в том, что даже если вам в сервисе хорошо заделают дыру жгутом или наложат заплатку, все равно внутрь будут попадать вода вперемешку с реагентами. Это опасная смесь. Из-за химических соединений начнет сильно корродировать металлокорд, что может привести к его разрушению. В итоге снизится эксплуатационный срок шины. Появится выпуклость, которую еще называют грыжей, а с такой проблемой ездить категорически нельзя», — сказал Растегаев.

Реагенты также могут стать причиной вылета шипов, сделанных из стали. По словам эксперта, шинные компании делают на них специальное покрытие, но в результате естественного износа оно стирается. На шипы попадают реагенты и начинается коррозия, которая «съедает» металл. В результате шипы становятся тоньше, раскачиваются в своих посадочных местах и вылетают, подчеркнул эксперт.

Ранее шинный испытатель журнала «За рулем» Мишин говорил в беседе с «Газетой.Ru», что повторная ошиповка или дошиповка зимних автомобильных шин отрицательно сказывается на их сцепных характеристиках, что в итоге может стать причиной ДТП.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители