Стало известно, как реагенты вредят колесам машин

Зима — время не только снегопадов и морозов, но и реагентов. Разумеется, ими посыпают не только тротуары, но и проезжую часть. О том, когда химикаты на российских дорогах оказывают разрушительное влияние на колёса машин, рассказал эксперт газеты «Авторевю» Олег Растегаев.

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Прежде всего шины разрушаются при наличии проколов и порезов — туда проникают реагенты. Как объяснил специалист, производители шин не тестируют их на воздействие реагентов. Тем не менее в случае прокола, пусть и качественно купированного в автосервисе, вероятность разрушения покрышки очень велика — туда всё равно будет попадать вода, смешанная с реагентами.

«Из-за химических соединений начнёт сильно корродировать металлокорд, что может привести к его разрушению. В итоге снизится эксплуатационный срок шины. Появится выпуклость, которую ещё называют грыжей, а с такой проблемой ездить категорически нельзя», — подчеркнул эксперт.

Ещё реагенты могут стать причиной вылета шипов. Сделанное на них специальное покрытие в результате естественного износа стирается, на шипы попадают реагенты, и начинается коррозия. Шипы постепенно становятся тоньше, раскачиваются в своих посадочных местах и в конце концов вылетают.