Такси будущего: самые необычные концепты транспорта

Транспортная индустрия развивается так же быстро, как и аэрокосмическая: сотни фирм и профессиональных дизайнеров со всего мира разрабатывают множество концептов машин будущего, которые совсем скоро могут стать частью нашей жизни. Портал TechInsider рассказал о самых любопытных транспортных проектах, находящихся в разработке.

Фото: Technicon Design Technicon Design

SeaBubbles

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SeaBubbles — французский проект водоплавающего такси на подводных крыльях, который призван снизить нагрузку на сухопутный общественный транспорт крупных городов. На борту катера помещается восемь пассажиров с ручной кладью, которые смогут путешествовать со скоростью в 18 морских узлов (35 км/ч). SeaBubbles работает на электрической батарее, способной пройти до 80 километров без подзарядки. Прототип катера был впервые продемонстрирован на парижских каналах, но ожидается, что полноценная эксплуатация SueaBubble может начаться уже через несколько лет.

The Float

The Float — необычный концепт-кар от китайского студента Юньчена Цай, победивший на дизайн-конкурсе автопроизводителя Renault. Правда, это не столько автомобиль, сколько футуристическая беспилотная капсула на магнитной подушке. Снаружи The Float покрыт стеклом, тогда как внутри салона располагаются просторные металлические «беседки» для пассажиров. Кроме того, технология магнитной левитации позволяет сцеплять капсулы между собой при помощи специального пояса, закрепленного на внешней части транспорта: при желании из The Float можно собрать целый караван для совместного путешествия.

Solar Express

В 2016 году французская фирма Imaginactive совместно со специалистами из Ford Motor Company представила концепт Solar Express — межпланетного челнока, который в будущем может стать ключевым звеном транспортной инфраструктуры в нашей солнечной системы. По сути, это своеобразный «космический поезд», безостановочно курсирующий меж двумя планетами: например, Землей и Луной. Топливо ему понадобится лишь для небольших корректировок курса — необходимую для движения энергию предоставят гравитационные маневры. По расчетам, средняя скорость Solar Express должна составить примерно 3 000 км/c: этого достаточно, чтобы преодолеть путь от Земли до Марса за два дня вместо привычных шести месяцев.

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