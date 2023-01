Такси будущего: самые необычные концепты транспорта

SeaBubbles

The Float

The Float — необычный концепт-кар от китайского студента Юньчена Цай, победивший на дизайн-конкурсе автопроизводителя Renault. Правда, это не столько автомобиль, сколько футуристическая беспилотная капсула на магнитной подушке. Снаружи The Float покрыт стеклом, тогда как внутри салона располагаются просторные металлические «беседки» для пассажиров. Кроме того, технология магнитной левитации позволяет сцеплять капсулы между собой при помощи специального пояса, закрепленного на внешней части транспорта: при желании из The Float можно собрать целый караван для совместного путешествия.